Американцы рассказали, где в космосе следует искать жизнь

Эксперты из университета Оклахомы в США поведали, где в космосе следует искать жизнь. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что белые карлики (финальная стадия эволюции большинства звезд) длительное время считались чересчур холодными для наличия жизни, но теперь было установлено, что часть таких объектов способна задерживать свое охлаждение на колоссальные сроки, до десяти миллиардов лет.

Подчеркивается: «Это значит, что планеты вокруг них могут оставаться жизнепригодными куда дольше, чем предполагалось ранее».

По словам ученых, весь секрет заключается в неоне-22, который после углерода и кислорода является самым распространенным в недрах белых карликов.

Сообщается, что если его доля достигает хотя бы 2,5% массы, в ядре запускается процесс дистилляции. Когда кристаллизующиеся области беднеют неоном и становятся легче, они всплывают вверх, расплавляются и выделяют огромное количество гравитационной энергии.

В ходе опыта исследователи смоделировали эволюцию около четырех тысяч звезд из каталога Hypatia и сопоставили расчеты с наблюдениями космического телескопа Gaia.

Выяснилось, что около 6% массивных белых карликов действительно задерживают охлаждение, формируя на диаграммах яркости характерное скопление – так называемую Q-ветвь. Их реальный возраст оказывается куда больше, чем предполагает светимость.

Информируется, что чаще всего такие застывшие белые карлики встречаются ближе к центру Галактики, где больше звезд с повышенной металличностью, а значит, и больше шансов накопить достаточно неона-22. На периферии Млечного Пути они почти в восемь раз реже.

Предполагается, что белые карлики могут быть куда более перспективными кандидатами для поиска жизни. Их зоны обитаемости стабильны и долговечны, а орбиты потенциальных планет находятся дальше от звезды, что снижает разрушительное влияние приливных сил.

Резюмируется: «Мы привыкли думать о белых карликах как о мертвых остатках звезд, но на деле именно они могут предложить самые долгосрочные и надежные условия для существования жизни».

