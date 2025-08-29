Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Американцы рассказали, где в космосе следует искать жизнь

Американцы рассказали, где в космосе следует искать жизнь

Агата Кловская
29.08.25 15:27
225
Американцы рассказали, где в космосе следует искать жизнь

Эксперты из университета Оклахомы в США поведали, где в космосе следует искать жизнь. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что белые карлики (финальная стадия эволюции большинства звезд) длительное время считались чересчур холодными для наличия жизни, но теперь было установлено, что часть таких объектов способна задерживать свое охлаждение на колоссальные сроки, до десяти миллиардов лет.

Подчеркивается: «Это значит, что планеты вокруг них могут оставаться жизнепригодными куда дольше, чем предполагалось ранее».

По словам ученых, весь секрет заключается в неоне-22, который после углерода и кислорода является самым распространенным в недрах белых карликов.

Сообщается, что если его доля достигает хотя бы 2,5% массы, в ядре запускается процесс дистилляции. Когда кристаллизующиеся области беднеют неоном и становятся легче, они всплывают вверх, расплавляются и выделяют огромное количество гравитационной энергии.

В ходе опыта исследователи смоделировали эволюцию около четырех тысяч звезд из каталога Hypatia и сопоставили расчеты с наблюдениями космического телескопа Gaia.

Выяснилось, что около 6% массивных белых карликов действительно задерживают охлаждение, формируя на диаграммах яркости характерное скопление – так называемую Q-ветвь. Их реальный возраст оказывается куда больше, чем предполагает светимость.

Информируется, что чаще всего такие застывшие белые карлики встречаются ближе к центру Галактики, где больше звезд с повышенной металличностью, а значит, и больше шансов накопить достаточно неона-22. На периферии Млечного Пути они почти в восемь раз реже.

Предполагается, что белые карлики могут быть куда более перспективными кандидатами для поиска жизни. Их зоны обитаемости стабильны и долговечны, а орбиты потенциальных планет находятся дальше от звезды, что снижает разрушительное влияние приливных сил.

Резюмируется: «Мы привыкли думать о белых карликах как о мертвых остатках звезд, но на деле именно они могут предложить самые долгосрочные и надежные условия для существования жизни».

Ранее ученые заявили, что Вселенная может схлопнуться.

Тэги: ученые, мир, космос, наука

Комментарии

Статьи

27.08.25 09:01

Шансы региональных партий в Украине мизерные

Автор: Назар Даниленко

Дайджест

Знаковое событие: Google запускает собственный блокчейн-сервис для платежей
28.08.25 09:29

Знаковое событие: Google запускает собственный блокчейн-сервис для платежей

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
29.08.25 16:59

Эксперты оценили шансы «Динамо» и «Шахтера» выиграть Лигу конференций

29.08.25 16:58

Путин выигрывает время, продолжая атаки на Украину, и его никто не останавливает, — Sky News

29.08.25 16:49

Владелец «Домино» Антон Шухнин передал разведчикам автомобиль и призвал коллег отдавать часть прибыли на помощь защитникам

29.08.25 16:41

«Динамо» и «Шахтер» узнали своих соперников в группе Лиги конференций

29.08.25 16:21

Трамп хочет, чтобы война в Украине закончилась, и неважно, как именно, — The Atlantic

29.08.25 15:32

Туристов обязали всегда носить с собой паспорта на популярном курорте

29.08.25 14:32

ЕС приближается к использованию 200 миллиардов евро активов РФ для Украины, — Politico

29.08.25 14:20

Ученые рассказали, как музыка спасает от одиночества

29.08.25 14:05

Синоптики поведали, какой будет погода в Украине в последние выходные лета

29.08.25 13:44

В Украине зафиксировали 125 случаев заражения новым штаммом COVID-19

29.08.25 12:46

Долги украинцев за коммуналку превысили 100 млрд гривен

29.08.25 11:32

Трамп недоволен требованиями Зеленского, — СМИ

29.08.25 10:57

Путин и Зеленский не готовы сами прекратить войну, — Белый дом

28.08.25 14:30

ЕС рассматривает введение в Украину миротворцев третьей страны, — Politico

28.08.25 12:22

В «Укрэнерго» рассказали о локальных отключениях после атаки России

28.08.25 11:48

Мужчин в возрасте 18-22 лет уже начали выпускать за границу

28.08.25 11:29

В Киеве выросло количество жертв после обстрела оккупантов. Среди них три ребенка

28.08.25 10:50

В Киеве после ночной атаки изменены десятки маршрутов транспорта

28.08.25 09:19

Россия нанесла очередной массированный удар по Киеву. Есть жертвы

25.08.25 09:22

У Трампа назвали новые возможные сроки завершения войны в Украине

25.08.25 10:35

Лавров озвучил условия «существования Украины»

26.08.25 15:52

Орбан уверяет, что Зеленский угрожал Венгрии

25.08.25 13:40

Зеленский заявил о «сюрпризах» для РФ на Донбассе

23.08.25 19:34

В Израиле учительница устроила оргию с 11-классниками

25.08.25 09:04

В Киевской области ребенок застрелил соседскую девочку

25.08.25 12:58

Украина самостоятельно будет определять границы своих территорий, — Вэнс

25.08.25 13:53

В одном из регионов Украины внезапно ударил мороз

25.08.25 12:26

У Маска возникли очередные проблемы с Starship

25.08.25 12:02

В Смеле мужчина погиб после мобилизации

Фото и Видео
Появилось видео крушения истребителя F-16 в Польше
Появилось видео крушения истребителя F-16 в Польше
Появилось видео крушения истребителя F-16 в Польше
Появилось видео крушения истребителя F-16 в Польше
Долгая прогулка (2025): хоррор по Стивену Кингу напугал зрителей
Долгая прогулка (2025): хоррор по Стивену Кингу напугал зрителей
Сачия Викери: теннисиситка на OnlyFans стала миллионершей
Сачия Викери: теннисиситка на OnlyFans стала миллионершей
Зеленский и Келлог обсудили давление на Россию
Зеленский и Келлог обсудили давление на Россию
В небе над Японией заметили таинственный огненный объект
В небе над Японией заметили таинственный огненный объект
В США эпично перевернулся школьный автобус
В США эпично перевернулся школьный автобус
Зеленский сделал заявление по Курской операции
Зеленский сделал заявление по Курской операции
Появилось видео, как в США лодка врезалась в кита
Появилось видео, как в США лодка врезалась в кита
Аномальные дожди в Пекине привели к многочисленным жертвам
Аномальные дожди в Пекине привели к многочисленным жертвам
Появилось видео взрыва многоэтажного дома в российском Саратове
Появилось видео взрыва многоэтажного дома в российском Саратове
fraza.com
Новости блогосферы
13.07.25 20:04

Об убийстве российскими агентами полковника СБУ Ивана Воронича
04.07.25 20:47

Почему Европа, США, Россия и Китай заинтересованы в продолжении войны в Украине?
28.06.25 19:15

Иногда кажется, будто Конституцию Украины отменили вообще
30.12.24 20:35

Война скоро не закончится

Опрос

Чего вы ждете от 2025 года?

посмотреть результаты
© 2025 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди