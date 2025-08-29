Все разделы

ТОП-ТЕМЫ:
Туристов обязали всегда носить с собой паспорта на популярном курорте

Туристов обязали всегда носить с собой паспорта на популярном курорте

Агата Кловская
29.08.25 15:32
208
Туристов обязали всегда носить с собой паспорта на популярном курорте

Иностранным туристам на Бали (Индонезия) напомнили о необходимости всегда иметь при себе паспорта, поскольку сотрудники иммиграционной службы усилили проверки на популярном курортном острове.

Как пишет South China Morning Post, это связано с тем, что местные власти ужесточили борьбу с нарушениями визового режима на фоне роста числа правонарушений в начале этого года. В результате Индонезия ввела новые меры для более тщательного контроля за иностранцами и обеспечения соблюдения ими иммиграционных правил.

Ранее в этом месяце власти объявили о развертывании на Бали оперативной группы иммиграционного патрулирования, которой поручено «пресекать незаконные действия» и бороться с нарушениями иммиграционного законодательства иностранцами.

«Создание оперативной группы иммиграционного патрулирования является продолжением директивы президента Прабово Субианто по обеспечению стабильности и безопасности на Бали, одном из самых популярных туристических направлений Индонезии», — заявил министр иммиграции и исправительных учреждений Агус Андрианто.

Сообщается, что на данный момент около 100 сотрудников иммиграционной службы в форме, оснащенных нательными камерами патрулируют 10 популярных туристических мест на Бали, включая райские места для серферов Чангу и Семиньяк, духовный центр Убуд и город морепродуктов Джимбаран.

Вместе с тем, эта мера вызвала неоднозначную реакцию в социальных сетях. В частности, ее сторонники призвали к более частым проверкам в коворкингах, серф-шопах и студиях йоги, где, по их словам, нарушения визового режима встречаютс довольно частоя. Другие пользователи выразили обеспокоенность тем, что выборочные проверки могут отпугнуть туристов.

«Это просто испортит ваш отпуск. Паспортные проверки должны проводиться в аэропорту, а не на пляже», — написал один пользователь.

Издание напоминает, что в прошлом году Бали посетили 6,3 миллиона туристов, что превышает население острова в 4,3 миллиона человек, согласно официальным данным. На этот год Министерство туризма поставило цель в 6,5 миллиона прибытий.

Однако резкий рост числа туристов также создал проблемы — увеличилось число сообщений о неподобающем поведении туристов и превышении срока пребывания иностранцев, что побудило власти Индонезии принять более жесткие меры.

По данным информационного агентства Antara, с января по сентябрь прошлого года с Бали было депортировано 378 иностранных граждан, что больше, чем 335 за весь 2023 год. Нарушения визового режима, включая превышение срока пребывания, работу по туристическим визам, злоупотребление разрешениями инвесторов без осуществления инвестиций и участие в транснациональной преступности были одними из основных причин депортации.

При этом официальный портал электронных виз Индонезии предупреждает, что лицам, просрочившим визу, грозит штраф в размере 1 миллиона рупий (61 доллар США) в день, а также риск задержания, депортации или запрета на въезд на определенный период.

Напомним, туристов призвали быть внимательными со своими телефонами на пляжах.

fraza.com
