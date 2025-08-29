Все разделы

ЕС приближается к использованию 200 миллиардов евро активов РФ для Украины, — Politico

ЕС приближается к использованию 200 миллиардов евро активов РФ для Украины, — Politico

Агата Кловская
29.08.25 14:32
ЕС приближается к использованию 200 миллиардов евро активов РФ для Украины, — Politico

Европейская комиссия разрабатывает схему перевода почти 200 миллиардов евро замороженных российских активов на восстановление Украины после завершения войны. Об этом сообщает Politico, ссылаясь на европейских чиновников.

Отмечается, что Брюссель проверяет готовность европейских столиц перевести эти активы в более рискованный фонд, который мог бы принести больше прибыли Украине. По словам источников, так ЕС хочет усилить давление на Россию, чтобы заставить ее сесть за стол переговоров. Также этот план рассматривается на случай, если Москва откажется выплачивать послевоенную компенсацию Украине.

В издании подчеркнули, что этот вариант не предполагает немедленную конфискацию российских активов. Обсуждения этого вопроса достигнут кульминации 30 августа, когда министры иностранных дел стран-членов ЕС впервые обсудят этот вариант во время неформальной встречи в Копенгагене.

В издании ознакомились с подготовительной запиской к этой встрече и выяснили, что в ходе обсуждения министры должны рассмотреть дополнительные варианты использования доходов от замороженных суверенных активов РФ. Европейские страны будут искать новые идеи для продолжения финансирования Украины, которая в 2026 году, согласно прогнозу, столкнется с дефицитом бюджета в размере около 8 млрд евро.

«Мы слышим, что становится все труднее собрать деньги из национальных финансов или бюджета ЕС. Но у нас есть эти активы, и логичный вопрос заключается в том, как мы можем и почему мы не используем эти активы», — сказала заместитель министра иностранных дел Эстонии по правовым и консульским вопросам Керли Вески.

В издании добавили, что европейские страны разделились в этом вопросе. Например, страны Балтии и ряд других государств, граничащие с Россией, настаивают на том, чтобы ЕС полностью конфисковал российские активы.

В частности, эту идею продвигают латвийский комиссар по экономике Валдис Домбровскис и высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

Тем не менее этот вариант по-прежнему встречает сопротивление со стороны западноевропейских стран, включая Германию, Италию и Бельгию. В издании отметили, что Бельгии угрожают особые правовые и финансовые риски, так как на ее территории находится Euroclear (финансовая организация, в которой хранится большая часть российских активов).

Также в качестве обходного пути юристы Еврокомиссии могут перевести российские активы в «специальную целевую структуру», которая будет поддерживаться рядом стран ЕС, добавили в издании. Чиновники сравнили обсуждаемый новый фонд с Европейским механизмом стабильности, который поддерживается только членами еврозоны и был создан вне рамок договоров ЕС.

Один из собеседников издания поделился, что новый фонд для Украины также, вероятнее всего, будет открыт для стран G7, включая Великобританию и Канаду, которые поддерживают идею конфискации активов. Журналисты подчеркнули, что новая структура даст ЕС больший контроль над передачей активов Украине, когда наступит подходящий момент.

Напомним, ЕС получил 1,6 млрд евро для Украины от замороженных активов России.

