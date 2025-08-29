В Украине зафиксировали 125 случаев заражения новым штаммом COVID-19 Stratus и три случая — штаммом Nimbus. Об этом в эфире телемарафона рассказал и.о. генерального директора Центра общественного здоровья Алексей Даниленко.

По его сообщению, новые штаммы распространены почти во всех регионах страны.

«По состоянию на сейчас новый штамм Stratus зарегистрирован в количестве 125 почти во всех регионах и также зарегистрировано три случая заболевания COVID-19 со штаммом Nimbus», — сказал он.

Особенностью новых вариантов является их способность легче передаваться среди молодежи и детей, чаще всего в бессимптомной форме, при этом они не вызывают тяжелых осложнений, — добавил Даниленко.

Штамм Stratus характеризуется осиплостью голоса и длительными болями в горле, сохраняя классические симптомы коронавируса. Медики подчеркивают важность мониторинга заболеваемости, особенно среди лиц из групп риска.

