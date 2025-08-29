Ученые объяснили, почему полезно… матюкаться

Международная группа экспертов выяснила нечто парадоксальное. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что повторение нецензурных слов способно временно увеличить физическую силу и активировать мотивационные системы мозга.

Проведенные опыты показали, что после многократного повторения выбранного участниками ругательства сила хвата в среднем возрастала на 1,4 килограмма по сравнению с нейтральным словом. Кроме того, добровольцы сообщали о большем эмоциональном подъеме, чувстве юмора и отвлеченности.

Ученые объясняют это с активацией так называемой системы поведенческого подхода (behavioral approach system), то есть мотивационного контура, отвечающего за стремление к целям.

Добавляется, что больше всего увеличился показатель BAS Drive, отражающий силу побуждения к действию.

Указывается, что, в то же время, ожидания о снижении так называемой ошибки-отрицательности (error-related negativity, ERN), то есть электрического сигнала мозга, возникающего после допущенной ошибки, не оправдались. Амплитуда ERN не уменьшилась, что демонстрирует: внутренняя система мониторинга ошибок продолжала работать так же, как и в контрольных условиях.

Отмечается, что это ставит под сомнение предположение, что ругательства снижают уровень самоконтроля. Скорее всего, эффект выражается скорее в повышении эмоциональной и мотивационной вовлеченности, чем в подавлении функций самонаблюдения.

Ранее китайцы узнали о наших снах кое-что пикантное.