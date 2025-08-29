Обнаружена неизвестная родословная человека

Эксперты из института генетики Национального университета Колумбии говорят, что обнаружили неизвестную родословную человека. Сделали это они после того, как провели полное секвенирование ДНК древних останков, выявленных на археологических раскопках недалеко от столицы страны Боготы.

Поясняется, что речь идет о группе древних людей Чекуа, названных так в соответствии с названием местности, где останки ее представителей были впервые извлечены из земли в 1992-м году.

Ученые провели сопоставление результатов анализа с находками в других регионах континента, после чего установили, что Чекуа обладают ранее неизвестной науке родословной.

Говорится: «Когда мы начали сравнивать с другими особями из других частей Америки, мы обнаружили, что особи докерамического периода, найденные здесь, на плато Кундибояценсе, имеют родословную, о которой не сообщалось. Это новая родословная».

Уточняется, что находка в Чекуа включает в себя частичные останки примерно 30 человек и один практически неповрежденный череп.

Предполагается, что эта группа представляет собой изолированное кочевое сообщество охотников-собирателей, у которых нет известных потомков. Череп чекуа заметно более удлиненный, чем черепа других популяций, найденных на плато вокруг Боготы.

