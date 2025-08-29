США одобрили продажу Украине авиабоеприпасов на 825 млн долларов

Госдеп США одобрил продажу Украине очередного пакета военной помощи. Его стоимость составляет около 825 миллионов долларов. Об этом сообщает Госдеп США.

В Госдепе сообщили, что Украина выразила желание приобрести до 3 350 ракет с расширенной дальностью действия (ERAM) и столько же GPS/INS модулей.

Общая стоимость оценивается в 825 миллионов долларов.

В пакет помощи также входят:

— контейнеры для ракет;

— пилоны для подвешивания;

— комплектующие и вспомогательное оборудование;

— запасные части, расходные материалы и аксессуары;

— услуги по ремонту и возврату;

— программное обеспечение для вооружения и вспомогательное оборудование;

— аппаратное обеспечение системы планирования миссий;

— поставка и поддержка секретного программного обеспечения;

— секретные и несекретные публикации и техническая документация;

— обучение персонала и учебное оборудование;

— транспортная поддержка;

— исследования и опросы;

— инженерные, технические и логистические услуги правительства США и подрядчиков;

— другие связанные элементы логистической и программной поддержки.

«Это предложение о продаже будет способствовать достижению целей внешней политики и национальной безопасности США путем повышения безопасности страны-партнера, которая является движущей силой политической стабильности и экономического прогресса в Европе», — отметили в Госдепе.

В Штатах считают, что новый пакет помощи улучшит способность Украины противостоять текущим и будущим угрозам путем дальнейшего оснащения ее для выполнения задач самообороны и региональной безопасности. Кроме этого в Госдепе считают, что Украина не будет иметь трудностей с внедрением этих товаров и услуг в свои вооруженные силы.

Украина использует для этой покупки финансирование от Дании, Нидерландов и Норвегии, а также внешнее военное финансирование от Соединенных Штатов.

