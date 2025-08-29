Бельгия сообщила, чем готова помочь Украине

Министр обороны Бельгии Тео Франкен высказался о войне в Украине. Рассказал, чем готова помочь его страна.

Было заявлено: «Мы можем и будем помогать во многих областях. Мы можем помочь с военно-морским флотом, с военно-воздушными силами, и мы будем помогать в рамках Коалиции желающих. Мы посмотрим, что будет, но для Бельгии возможно все».

Добавляется: «В последние дни правительство решило выделить Украине новую военную помощь в размере ста миллионов евро. Истребители F-16 будут доставлены как можно скорее».

