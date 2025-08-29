Фон дер Ляйен поговорила с Трампом после атаки на Киев

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что провела разговор с президентом США Дональдом Трампом после ночной массированной атаки на Киев 28 августа. Об этом информирует Sky News.

В результате удара погибли болем 20 человек. Повреждено также здание представительства ЕС.

Фон дер Ляйен не уточнила, что именно ей ответил Трамп. В то же время она подчеркнула, что Россия должна сесть за стол переговоров.

«Мы должны обеспечить справедливый и длительный мир для Украины с твердыми и надежными гарантиями безопасности, которые превратят страну в стального дикобраза. Европа полностью выполнит свою роль», — заявила она.

После этого стало известно о разговоре Владимира Зеленского с президенткой Европейской комиссии.

В Офисе президента отметили, что фон дер Ляйен выразила соболезнования и солидарность с украинцами в связи с российским обстрелом Украины этой ночью. Глава государства поблагодарил за поддержку и подчеркнул, что это был один из крупнейших ударов по Украине, основной целью которого стал Киев. Он добавил, что поисково-спасательная операция в столице до сих пор продолжается.

Лидеры обсудили дипломатическую работу для остановки российской агрессии и гарантирования Украине настоящей безопасности.

Зеленский акцентировал, что, пока Россия не сделает реальных шагов к миру, давление на нее должно усиливаться.

Со своей стороны, президентка Еврокомиссии рассказала о подготовке 19-го санкционного пакета Европейского Союза и координации с другими партнерами.

