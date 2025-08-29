Британцы уверяют, что сумели вырастить идеальную малину

Эксперты из Кранфилдского университета в Великобритании уверяют, что сумели вырастить идеальную малину. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что специалисты впервые применили технологию точного редактирования генома CRISPR-Cas9 к малине (Rubus idaeus).

Поясняется, что данный метод основан на выделении из листьев микропобегов малины отдельных клеток – так называемых протопластов.

Сказано, что на этой стадии в них вводится белок Cas9 и направляющая РНК, которые точечно изменяют ДНК, не оставляя при этом чужеродных фрагментов генома. Подобный подход принципиально отличает ДНК-свободное редактирование от классической генной модификации: конечный продукт юридически и биологически не считается ГМО.

Ученые добавляют, что точечное редактирование генов позволит ускорить селекцию – новые сорта малины с улучшенными свойствами можно будет выводить примерно за год, тогда как традиционная селекция занимает до десяти лет.

Ожидается, что в будущем это позволит создавать ягоды, устойчивые к серой гнили, с более длительным сроком хранения и меньшими потерями при транспортировке. Также у ягоды могут появиться дополнительные качества: более крупные размеры, сладость, отсутствие косточек и даже устойчивость к аномальной жаре, связанной с изменением климата.

Отмечается: «Точные методы селекции крайне важны для борьбы с продовольственными потерями и повышения устойчивости сельского хозяйства. Мы продемонстрировали, что такая технология применима к малине, и теперь наша задача – научиться регенерировать полноценные растения из редактированных клеток».

Ранее баклажан и перец в России признали ягодами.