В водоемах США обнаружили кое-что жуткое

Американцы бьют тревогу. В реках и озерах США обнаружили жуткие капли-мутанты, пишет издание Daily Mail.

В публикации сказано, в водоемах по всей стране были выявлены странные студенистые капли.

При этом в Службе охраны рыбных ресурсов и диких животных США уверяют, что это колонии мшанок вида Pectinatella magnifica, состоящих из тысяч крошечных существ – зооидов, которые объединяются в мягкие, полупрозрачные образования, иногда достигающие размеров человеческого мозга.

Эксперты подчеркивают: «Эти древние колонии не опасны. Напротив, они помогают очищать воду, питаясь планктоном».

По словам специалистов, мшанки существуют уже более 480 миллионов лет и пережили множество глобальных изменений климата. Осенью они образуют особые капсулы – статобласты, которые зимуют на дне водоемов и весной дают начало новым колониям.

Добавляется, что данные структуры настолько прочны, что способны выдерживать заморозку и засуху.

Информируется, что хоть внешне мшанки напоминают студенистых монстров, они не переносят вирусы, не являются переносчиками болезней и не представляют опасности для человека.

В то же время местные власти рекомендуют отдыхающим не трогать мшанок, если они прикрепились к лодкам или причалам: при грубом удалении можно повредить колонию и нарушить ее естественную работу.

