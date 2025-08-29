Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > В водоемах США обнаружили кое-что жуткое

В водоемах США обнаружили кое-что жуткое

Александр Панько
29.08.25 11:48
142
В водоемах США обнаружили кое-что жуткое

Американцы бьют тревогу. В реках и озерах США обнаружили жуткие капли-мутанты, пишет издание Daily Mail.

В публикации сказано, в водоемах по всей стране были выявлены странные студенистые капли.

При этом в Службе охраны рыбных ресурсов и диких животных США уверяют, что это колонии мшанок вида Pectinatella magnifica, состоящих из тысяч крошечных существ – зооидов, которые объединяются в мягкие, полупрозрачные образования, иногда достигающие размеров человеческого мозга.

Эксперты подчеркивают: «Эти древние колонии не опасны. Напротив, они помогают очищать воду, питаясь планктоном».

По словам специалистов, мшанки существуют уже более 480 миллионов лет и пережили множество глобальных изменений климата. Осенью они образуют особые капсулы – статобласты, которые зимуют на дне водоемов и весной дают начало новым колониям.

Добавляется, что данные структуры настолько прочны, что способны выдерживать заморозку и засуху.

Информируется, что хоть внешне мшанки напоминают студенистых монстров, они не переносят вирусы, не являются переносчиками болезней и не представляют опасности для человека.

В то же время местные власти рекомендуют отдыхающим не трогать мшанок, если они прикрепились к лодкам или причалам: при грубом удалении можно повредить колонию и нарушить ее естественную работу.

Капли-мутанты

Ранее на австралийских пляжах обнаружили нечто странное.

Тэги: США, мир

Комментарии

Статьи

27.08.25 09:01

Шансы региональных партий в Украине мизерные

Автор: Назар Даниленко

Дайджест

Знаковое событие: Google запускает собственный блокчейн-сервис для платежей
28.08.25 09:29

Знаковое событие: Google запускает собственный блокчейн-сервис для платежей

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
29.08.25 13:44

В Украине зафиксировали 125 случаев заражения новым штаммом COVID-19

29.08.25 13:17

Ученые объяснили, почему полезно… матюкаться

29.08.25 13:10

Обнаружена неизвестная родословная человека

29.08.25 12:46

Долги украинцев за коммуналку превысили 100 млрд гривен

29.08.25 12:22

США одобрили продажу Украине авиабоеприпасов на 825 млн долларов

29.08.25 12:17

Бельгия сообщила, чем готова помочь Украине

29.08.25 12:12

Фон дер Ляйен поговорила с Трампом после атаки на Киев

29.08.25 12:09

Британцы уверяют, что сумели вырастить идеальную малину

29.08.25 11:52

У Путина сделали циничное заявление по поводу вчерашней массированной атаки

29.08.25 12:46

Долги украинцев за коммуналку превысили 100 млрд гривен

29.08.25 11:32

Трамп недоволен требованиями Зеленского, — СМИ

29.08.25 10:57

Путин и Зеленский не готовы сами прекратить войну, — Белый дом

28.08.25 14:30

ЕС рассматривает введение в Украину миротворцев третьей страны, — Politico

28.08.25 12:22

В «Укрэнерго» рассказали о локальных отключениях после атаки России

28.08.25 11:48

Мужчин в возрасте 18-22 лет уже начали выпускать за границу

28.08.25 11:29

В Киеве выросло количество жертв после обстрела оккупантов. Среди них три ребенка

28.08.25 10:50

В Киеве после ночной атаки изменены десятки маршрутов транспорта

28.08.25 09:19

Россия нанесла очередной массированный удар по Киеву. Есть жертвы

27.08.25 15:32

В ГПСУ разъяснили правила пересечения границы мужчинам 18-22 лет

22.08.25 15:22

В Полтавской области неожиданно умерла маленькая девочка

22.08.25 16:10

Завтра в Украине ожидаются опасные погодные условия

25.08.25 09:22

У Трампа назвали новые возможные сроки завершения войны в Украине

22.08.25 16:15

Стало известно, как украинские коммунальщики готовятся к осенне-зимнему периоду

22.08.25 14:18

Выходные в Украине будут дождливыми и прохладными

25.08.25 10:35

Лавров озвучил условия «существования Украины»

23.08.25 19:34

В Израиле учительница устроила оргию с 11-классниками

25.08.25 13:40

Зеленский заявил о «сюрпризах» для РФ на Донбассе

26.08.25 15:52

Орбан уверяет, что Зеленский угрожал Венгрии

25.08.25 09:04

В Киевской области ребенок застрелил соседскую девочку

Фото и Видео
Появилось видео крушения истребителя F-16 в Польше
Появилось видео крушения истребителя F-16 в Польше
Появилось видео крушения истребителя F-16 в Польше
Появилось видео крушения истребителя F-16 в Польше
Долгая прогулка (2025): хоррор по Стивену Кингу напугал зрителей
Долгая прогулка (2025): хоррор по Стивену Кингу напугал зрителей
Сачия Викери: теннисиситка на OnlyFans стала миллионершей
Сачия Викери: теннисиситка на OnlyFans стала миллионершей
Зеленский и Келлог обсудили давление на Россию
Зеленский и Келлог обсудили давление на Россию
В небе над Японией заметили таинственный огненный объект
В небе над Японией заметили таинственный огненный объект
В США эпично перевернулся школьный автобус
В США эпично перевернулся школьный автобус
Зеленский сделал заявление по Курской операции
Зеленский сделал заявление по Курской операции
Появилось видео, как в США лодка врезалась в кита
Появилось видео, как в США лодка врезалась в кита
Аномальные дожди в Пекине привели к многочисленным жертвам
Аномальные дожди в Пекине привели к многочисленным жертвам
Появилось видео взрыва многоэтажного дома в российском Саратове
Появилось видео взрыва многоэтажного дома в российском Саратове
fraza.com
Новости блогосферы
13.07.25 20:04

Об убийстве российскими агентами полковника СБУ Ивана Воронича
04.07.25 20:47

Почему Европа, США, Россия и Китай заинтересованы в продолжении войны в Украине?
28.06.25 19:15

Иногда кажется, будто Конституцию Украины отменили вообще
30.12.24 20:35

Война скоро не закончится

Опрос

Чего вы ждете от 2025 года?

посмотреть результаты
© 2025 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди