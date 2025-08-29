У Путина сделали циничное заявление по поводу вчерашней массированной атаки

Страна-агрессор Россия будет продолжать атаковать Украину, но при этом «сохраняет интерес к переговорам». Об этом сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в комментарии российским пропагандистам.

Его спросили, нет ли противоречия между заявлениями Москвы о желании достичь прогресса на переговорах с Украиной и нанесением ударов. В ответ Песков опроверг, что ночная массированная атака России по Киеву была направлена против мирного населения и гражданской инфраструктуры.

«Российские вооружённые силы продолжают бить по объектам военной и околовоенной инфраструктуры. Удары успешны, цели уничтожаются», — заявил он и цинично добавил, что Россия «сохраняет интерес к продолжению переговорного процесса» с Украиной.

Песков утверждает, что в настоящее время нет «никаких договорённостей относительно воздушного перемирия с Украиной».

«Всё, что может обсуждаться в рамках поиска выхода на траекторию урегулирования, должно обсуждаться в дискретном режиме», — отметил пресс-секретарь Кремля.

Напомним, накануне ночью российские войска массированно атаковали Киев дронами и ракетами различных типов.