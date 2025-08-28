«Фламинго» еще покажет свою силу: The Economist оценило возможности новой ракеты

Необычно быстрая разработка украинской ракеты «Фламинго» — всего за девять месяцев — вызвала сомнения у некоторых экспертов относительно ее реальных возможностей. Между тем другие эксперты говорят, что ракета создана с учетом украинских оборонных потребностей и способна использовать слабые места российской противовоздушной обороны, говорится в материале The Economist.

Новая крылатая ракета «Фламинго», которую в начале августа представила Украина, с заявленной дальностью в 3000 км и боевой частью более тонны произвела впечатление — по крайней мере на бумаге, говорится в материале. При этом, отмечается, если даже половина заявленных характеристик соответствует действительности, то этот боеприпас способен нанести серьезный ущерб почти любым целям в европейской части России.

«Сначала я был очень скептическим. Но когда увидел ракеты, был ошеломлен», — цитирует издание одного из чиновников, контролирующих проект.

Представители компании-производителя рассказали, что идея родилась в конце 2024 года — тогда появился эскиз будущей ракеты на салфетке. В то время Украина остро нуждалась в дальнобойном оружии, и в сентябре президент Владимир Зеленский в рамках «Плана победы» обратился к своему американскому коллеге Джо Байдену с просьбой передать американские крылатые ракеты Tomahawk, но получил резкий отказ. Тогда мало кто верил, что отечественная программа способна дать результат достаточно быстро.

В частной компании Fire Point заверили, что им удалось превзойти ожидания благодаря «возвращению к основам». Инженеров вдохновляли исторические образцы, такие как немецкая V-1 и советская «Стриж». А название «Фламинго», пишет The Economist, сначала было шутливым намеком на женщин на руководящих должностях. Тестовые прототипы ракеты даже красили в розовый цвет.

Большинство сведений о ракете базируются на отрывочных данных: размытых видео и характеристиках идентичной, вероятно, ракеты FP5, представленной на выставке вооружений в ОАЭ в феврале. Почему ее презентовали именно там и как связана Fire Point с эмиратской компанией, которая ее демонстрировала, доподлинно неизвестно. В Fire Point комментировать это отказываются, ссылаясь на безопасность.

«Наша идея в феврале сработала — это все, что можно сказать», — заявил представитель.

В статье приводятся и другие данные о ракете. Процесс производства, по словам представителей компании, частично происходит за рубежом, но более 90% окончательной сборки осуществляется на тайных площадках по всей Украине.

Корпус изготовлен из стекловолокна, что делает его менее заметным, чем металлический. Двигатель, вероятно, турбовентиляторный AI-25, разработанный в КБ «Мотор Сич», что в Запорожской области. Сейчас, отмечает издание, производство составляет одну ракету в день, но к октябрю планируют выйти на семь в сутки.

«Разработанная настолько быстро и почти идеально под нужды обороны Украины, ракета выглядит слишком хорошей, чтобы быть правдой. Конкуренты предполагают, что именно так и есть. Существуют слухи о якобы связи с Офисом президента, непрозрачное финансирование и даже сомнения, действительно ли ракета украинская», — говорится в материале.

Однако в компании все это опровергают.

Цена «Фламинго» — менее 1 млн евро за единицу — «довольно конкурентная в мире крылатых ракет, но все равно значительная для Украины». Также, отмечается, то, что ракета габаритная и резко набирает высоту при запуске, делает ее более заметной для вражеских радаров.

Несмотря на это, украинский авиационный эксперт Константин Криволап уверен, что ракета сможет воспользоваться пробелами во все более слабой российской ПВО.

«Украина известна своими креативными комбинированными атаками для прорыва обороны — вероятно, это будет именно такой случай. Со временем Россия будет испытывать все большее разрушение», — сказал он.

Все же окончательное испытание «Фламинго» состоится на поле боя. В Fire Point признали, что ракета еще не применялась массово, но уверяют: враг будет шокирован, когда это произойдет.

