Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > «Фламинго» еще покажет свою силу: The Economist оценило возможности новой ракеты

«Фламинго» еще покажет свою силу: The Economist оценило возможности новой ракеты

Александр Панько
28.08.25 15:31
117
«Фламинго» еще покажет свою силу: The Economist оценило возможности новой ракеты

Необычно быстрая разработка украинской ракеты «Фламинго» — всего за девять месяцев — вызвала сомнения у некоторых экспертов относительно ее реальных возможностей. Между тем другие эксперты говорят, что ракета создана с учетом украинских оборонных потребностей и способна использовать слабые места российской противовоздушной обороны, говорится в материале The Economist.

Новая крылатая ракета «Фламинго», которую в начале августа представила Украина, с заявленной дальностью в 3000 км и боевой частью более тонны произвела впечатление — по крайней мере на бумаге, говорится в материале. При этом, отмечается, если даже половина заявленных характеристик соответствует действительности, то этот боеприпас способен нанести серьезный ущерб почти любым целям в европейской части России.

«Сначала я был очень скептическим. Но когда увидел ракеты, был ошеломлен», — цитирует издание одного из чиновников, контролирующих проект.

Представители компании-производителя рассказали, что идея родилась в конце 2024 года — тогда появился эскиз будущей ракеты на салфетке. В то время Украина остро нуждалась в дальнобойном оружии, и в сентябре президент Владимир Зеленский в рамках «Плана победы» обратился к своему американскому коллеге Джо Байдену с просьбой передать американские крылатые ракеты Tomahawk, но получил резкий отказ. Тогда мало кто верил, что отечественная программа способна дать результат достаточно быстро.

В частной компании Fire Point заверили, что им удалось превзойти ожидания благодаря «возвращению к основам». Инженеров вдохновляли исторические образцы, такие как немецкая V-1 и советская «Стриж». А название «Фламинго», пишет The Economist, сначала было шутливым намеком на женщин на руководящих должностях. Тестовые прототипы ракеты даже красили в розовый цвет.

Большинство сведений о ракете базируются на отрывочных данных: размытых видео и характеристиках идентичной, вероятно, ракеты FP5, представленной на выставке вооружений в ОАЭ в феврале. Почему ее презентовали именно там и как связана Fire Point с эмиратской компанией, которая ее демонстрировала, доподлинно неизвестно. В Fire Point комментировать это отказываются, ссылаясь на безопасность.

«Наша идея в феврале сработала — это все, что можно сказать», — заявил представитель.

В статье приводятся и другие данные о ракете. Процесс производства, по словам представителей компании, частично происходит за рубежом, но более 90% окончательной сборки осуществляется на тайных площадках по всей Украине.

Корпус изготовлен из стекловолокна, что делает его менее заметным, чем металлический. Двигатель, вероятно, турбовентиляторный AI-25, разработанный в КБ «Мотор Сич», что в Запорожской области. Сейчас, отмечает издание, производство составляет одну ракету в день, но к октябрю планируют выйти на семь в сутки.

«Разработанная настолько быстро и почти идеально под нужды обороны Украины, ракета выглядит слишком хорошей, чтобы быть правдой. Конкуренты предполагают, что именно так и есть. Существуют слухи о якобы связи с Офисом президента, непрозрачное финансирование и даже сомнения, действительно ли ракета украинская», — говорится в материале.

Однако в компании все это опровергают.

Цена «Фламинго» — менее 1 млн евро за единицу — «довольно конкурентная в мире крылатых ракет, но все равно значительная для Украины». Также, отмечается, то, что ракета габаритная и резко набирает высоту при запуске, делает ее более заметной для вражеских радаров.

Несмотря на это, украинский авиационный эксперт Константин Криволап уверен, что ракета сможет воспользоваться пробелами во все более слабой российской ПВО.

«Украина известна своими креативными комбинированными атаками для прорыва обороны — вероятно, это будет именно такой случай. Со временем Россия будет испытывать все большее разрушение», — сказал он.

Все же окончательное испытание «Фламинго» состоится на поле боя. В Fire Point признали, что ракета еще не применялась массово, но уверяют: враг будет шокирован, когда это произойдет.

Напомним, в сети показали фото украинской ракеты на 3000 километров.

Тэги: ракета, фламинго

Комментарии

Статьи

27.08.25 09:01

Шансы региональных партий в Украине мизерные

Автор: Назар Даниленко

Дайджест

Знаковое событие: Google запускает собственный блокчейн-сервис для платежей
28.08.25 09:29

Знаковое событие: Google запускает собственный блокчейн-сервис для платежей

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
28.08.25 14:30

ЕС рассматривает введение в Украину миротворцев третьей страны, — Politico

28.08.25 13:31

В ВС рассказали об особенностях ночной атаки России

28.08.25 12:47

Месси рaссказал, сыграет ли на ЧМ-2026

28.08.25 12:22

В «Укрэнерго» рассказали о локальных отключениях после атаки России

28.08.25 11:48

Мужчин в возрасте 18-22 лет уже начали выпускать за границу

28.08.25 11:29

В Киеве выросло количество жертв после обстрела оккупантов. Среди них три ребенка

28.08.25 11:20

Капитуляция Украины даст Москве время на подготовку к еще одной войне, — Мерц

28.08.25 10:50

В Киеве после ночной атаки изменены десятки маршрутов транспорта

28.08.25 10:42

Киев и Будапешт обсудили разблокирование вступления в ЕС

28.08.25 14:30

ЕС рассматривает введение в Украину миротворцев третьей страны, — Politico

28.08.25 12:22

В «Укрэнерго» рассказали о локальных отключениях после атаки России

28.08.25 11:48

Мужчин в возрасте 18-22 лет уже начали выпускать за границу

28.08.25 11:29

В Киеве выросло количество жертв после обстрела оккупантов. Среди них три ребенка

28.08.25 10:50

В Киеве после ночной атаки изменены десятки маршрутов транспорта

28.08.25 09:19

Россия нанесла очередной массированный удар по Киеву. Есть жертвы

27.08.25 15:32

В ГПСУ разъяснили правила пересечения границы мужчинам 18-22 лет

27.08.25 14:43

Воздушную тревогу в двух областях будут объявлять по-новому

27.08.25 12:44

Война в Украине «близка к завершению», — президент Бразилии

27.08.25 11:28

Госдолг Украины вырос на 1,29 млрд долларов

22.08.25 15:22

В Полтавской области неожиданно умерла маленькая девочка

22.08.25 16:10

Завтра в Украине ожидаются опасные погодные условия

22.08.25 16:15

Стало известно, как украинские коммунальщики готовятся к осенне-зимнему периоду

22.08.25 12:19

Финны рассказали, когда передадут Украине первую партию БПЛА

25.08.25 09:22

У Трампа назвали новые возможные сроки завершения войны в Украине

21.08.25 16:03

Австралийский ученый разработал новую модель Вселенной

22.08.25 14:18

Выходные в Украине будут дождливыми и прохладными

23.08.25 19:34

В Израиле учительница устроила оргию с 11-классниками

22.08.25 13:22

Трамп приписал себе еще одну победу

22.08.25 10:57

Сегодня в Киеве возобновит работу фуникулер

Фото и Видео
Долгая прогулка (2025): хоррор по Стивену Кингу напугал зрителей
Долгая прогулка (2025): хоррор по Стивену Кингу напугал зрителей
Долгая прогулка (2025): хоррор по Стивену Кингу напугал зрителей
Долгая прогулка (2025): хоррор по Стивену Кингу напугал зрителей
Сачия Викери: теннисиситка на OnlyFans стала миллионершей
Сачия Викери: теннисиситка на OnlyFans стала миллионершей
Зеленский и Келлог обсудили давление на Россию
Зеленский и Келлог обсудили давление на Россию
В небе над Японией заметили таинственный огненный объект
В небе над Японией заметили таинственный огненный объект
В США эпично перевернулся школьный автобус
В США эпично перевернулся школьный автобус
Зеленский сделал заявление по Курской операции
Зеленский сделал заявление по Курской операции
Появилось видео, как в США лодка врезалась в кита
Появилось видео, как в США лодка врезалась в кита
Аномальные дожди в Пекине привели к многочисленным жертвам
Аномальные дожди в Пекине привели к многочисленным жертвам
Появилось видео взрыва многоэтажного дома в российском Саратове
Появилось видео взрыва многоэтажного дома в российском Саратове
Появилось видео, как в Италии самолет упал прямо на оживленную трассу
Появилось видео, как в Италии самолет упал прямо на оживленную трассу
fraza.com
Новости блогосферы
13.07.25 20:04

Об убийстве российскими агентами полковника СБУ Ивана Воронича
04.07.25 20:47

Почему Европа, США, Россия и Китай заинтересованы в продолжении войны в Украине?
28.06.25 19:15

Иногда кажется, будто Конституцию Украины отменили вообще
30.12.24 20:35

Война скоро не закончится

Опрос

Чего вы ждете от 2025 года?

посмотреть результаты
© 2025 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди