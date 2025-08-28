ЕС рассматривает введение в Украину миротворцев третьей страны, — Politico

Европейский Союз обсуждает гарантии безопасности для Украины после завершения войны. Одной из идей стало введение миротворческих войск нейтральной третьей страны для патрулирования демилитаризованной зоны. Об этом сообщает Politico.

Сегодня, 28 августа, министры ЕС прибудут в Копенгаген с одной целью: оказать давление на Россию с помощью двойного удара в виде санкций и поддержки Украины.

Анонимный дипломат ЕС сообщил изданию, что целью этих встреч является усиление давления на Россию, чтобы показать Москве, что продолжение войны не имеет смысла.

Главными темами обсуждения будут гарантии безопасности Украины после войны — особенно сейчас, когда, по сообщениям, США готовы оказать поддержку в воздухе и разведке и следующий пакет санкций блока против России.

Известно также, что министры обменяются мнениями относительно гарантий, которые официально обсуждаются в формате «коалиции желающих», в которую входят Великобритания и Украина.

Анонимный источник издания отметил, что переговоры о контурах послевоенных гарантий, чтобы остановить Москву от повторного вторжения в Украину, будут доминировать в кулуарных беседах на встрече.

По его данным, во время этих бесед, как ожидается, будут обсуждаться такие темы, как то, какая нейтральная третья страна могла бы предоставить миротворческие войска для патрулирования будущей демилитаризованной зоны.

Напомним, Бельгия готова отправить войска в Украину.