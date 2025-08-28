В ВС рассказали об особенностях ночной атаки России

Особенностью российской воздушной массированной атаки 28 августа было значительное количество ракет, две из которых попали в жилой дом в Киеве. Об этом сказал начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в эфире телемарафона.

«Комбинированная атака, одна из крупнейших. Был у нас и антирекорд более 740 (воздушных целей), но сейчас ракет больше, тогда было больше дронов. Противник чаще применяет дроны с реактивными двигателями, то есть скоростные БпЛА, которые тоже были присутствуют этой ночью... Еще особенность этой атаки, здесь, наверное, весь мир должен увидеть, что есть два попадания крылатых ракет в жилой дом», — рассказал Игнат.

Он констатировал, что россияне применили огромное количество средств нападения, и ПВО было очень сложно осуществлять отражение. Сегодня над перехватом работали все доступные средства, среди которых и истребители F-16.

При этом Игнат отметил высокий показатель сбития баллистики, ведь сегодня ПВО уничтожила 7 из 9 баллистических ракет.

Напомним, Россия нанесла очередной массированный удар по Киеву, есть жертвы.