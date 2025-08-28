Месси рaссказал, сыграет ли на ЧМ-2026

Форвард «Интер» Майами Лионель Месси пока не уверен в своем участии на Чемпионате мира 2026 года, сообщает Ole.

По данным источника, на данный момент нет никаких гарантий, что аргентинский ветеран поедет на Мундиаль.

Отмечается, что близкое окружение Месси говорит, что Лео не заглядывает так далеко вперед и предпочитает сосредоточиться на текущих задачах.

Кроме того, 38-летний нападающий сейчас сосредоточен на матче против Венесуэлы, а окончательные решения относительно будущего будет принимать со временем.

Несмотря на это, главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони уже заявил, что надеется на Месси в составе команды на ЧМ-2026.

Напомним, у Лео Месси может случиться крутой поворот в карьере.