В «Укрэнерго» рассказали о локальных отключениях после атаки России

Из-за ночной атаки российских захватчиков есть локальные отключения электроэнергии у потребителей в некоторых регионах. Об этом сообщило «Укрэнерго» в четверг, 28 августа.

«В результате ночной вражеской ракетно-дроновой атаки — повреждены энергообъекты в нескольких областях. Вследствие этого — есть локальные отключения потребителей. Аварийно-восстановительные работы продолжаются, часть потребителей к утру уже удалось подключить. Энергетики делают всё возможное, чтобы как можно скорее вернуть повреждённое оборудование в работу», — говорится в сообщении.

В свою очередь Минэнерго сообщило, что применяются все необходимые меры для поддержки стабильной работы энергосистемы. Сейчас система сбалансирована и плановых ограничений для потребителей не предусмотрено.

Вместе с тем сегодня утром потребление электроэнергии снизилось на 1,1% по сравнению с показателем на то же время суток в среду.

«Причина — установление безоблачной погоды на всей территории Украины, что обусловливает высокую эффективность работы бытовых солнечных электростанций и соответствующее уменьшение энергопотребления из общей сети», — пояснили в Укренерго.

Энергетики заявили о необходимости перенести активное потребление на период наиболее продуктивной работы солнечных электростанций — с 10:00 до 17:00.

Напомним, российские войска ночью массированно атаковали Киев дронами и ракетами различных типов.