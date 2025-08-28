Мужчин в возрасте 18-22 лет уже начали выпускать за границу

Постановление Кабмина о разрешении военнообязанным мужчинам в возрасте 18-22 лет вступило в силу. Некоторые уже успели уехать. Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко в эфире телемарафона.

«Пограничники уже имеют первых желающих выехать за границу среди мужчин 18-22 лет. Кто-то из них уже успел оформиться», — добавил Демченко.

Представитель ГПСУ отметил, что соответствующие изменения уже вступили в силу.

Однако, по его словам, женщин-депутаток еще не выпускают, ведь отмену запрета еще не опубликовали в «Урядовом курьере».

Напомним, в ГПСУ разъяснили правила пересечения границы мужчинам 18-22 лет.