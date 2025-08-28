Капитуляция Украины даст Москве время на подготовку к еще одной войне, — Мерц

Германия не хочет, чтобы мир между Украиной и Россией был достигнут на любых условиях. Капитуляция Украины даст Москве время на подготовку к еще одной войне. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, сообщает The Guardian.

Мерц на пресс-конференции с лидерами Франции, Польши и Молдовы подчеркнул, что война в Украине должна закончиться, но «не любой ценой».

«Мы не хотим, чтобы Украина капитулировала. Такая капитуляция лишь даст России время, и Путин использует это время для подготовки к следующей войне», — добавил он.

Мерц также напомнил о достижениях Кишинева на пути к ЕС. Он уточнил, что «это не следует воспринимать как должное, поскольку события могли сложиться совсем иначе», имея в виду продолжающуюся российскую агрессию против Украины.

Канцлер подчеркнул, что дверь в Евросоюз для Молдовы «всегда открыта».

К слову, только недавно Мерц заявлял, что до мира между Украиной и Россией еще далеко. По его словам, до завершения войны было преодолено только 200 метров на десятикилометровом участке.

Также немецкий канцлер предупреждал, что Россия столкнется с последствиями в случае, если Путин не захочет встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, Россия для завершения войны против Украины требует, чтобы украинские защитники полностью вышли из Донецкой и Луганской областей.