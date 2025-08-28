В Киеве после ночной атаки изменены десятки маршрутов транспорта

После вражеского обстрела в Киеве более двух десятков маршрутов общественного транспорта курсируют с изменениями и определенными ограничениями, в частности, из-за перекрытия ряда улиц. Об этом сообщает Telegram КГГА.
Сообщается, что есть ограничения в движении автобусов, троллейбусов и трамваев как на правом, так и на левом берегу Киева.
Троллейбусы маршрутов курсируют:
— №№ 6, 18, 33 — до железнодорожной платформы «Куреневка»;
— №№ 31, 16 — до Лукьяновской площади;
— №№ 19, 35 — через Берестейский просп;
— №№ 3, 9к — до Южного вокзала;
— № 12 — ул. Васильковская — ул. Жилянская;
— № 14 — остановка «Ботанический сад» — остановка ст. м. «Дворца Спорта».
Автобусы маршрутов:
— № 119 — ул. Василия Касияна — Воздухофлотский путепровод;
— № 14т — просп. Отрадный — Лукьяновская пл;
— № 51 — ст. м. «Лыбедская» — Дарницкий рынок;
— № 63 — ул. Мирослава Поповича — Дарницкий рынок;
— № 31 — на ул. Загоровская без заезда на ул. Нагорная;
— № 69 — ул. Литвиненко-Вольгемут — ул. Тарасовская;
— № 115 — до Дарницкого рынка;
— № 112 — ул. Ивана Микитенко — Житний рынок;
— № 50 — по Берестейскому просп.
Трамваи маршрута № 22 курсируют от просп. Воскресенский до ст. м. «Позняки».
Напомним, сегодня ночью, 28 августа, российские войска совершили очередную комбинированную атаку на столицу Украины.