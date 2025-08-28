Киев и Будапешт обсудили разблокирование вступления в ЕС

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка 27 августа совершил официальный визит в Будапешт, где главной темой переговоров стало продвижение процесса евроинтеграции Украины. Об этом сообщили в Офисе вице-премьера.

Во время визита Качка провел встречи с министром Венгрии по делам ЕС Яношем Бокой, заместителем министра иностранных дел Левенте Мадьяром и министром сельского хозяйства Иштваном Надем. В рамках переговоров стороны обсудили прогресс Украины в процессе евроинтеграции, подготовку к открытию первых переговорных кластеров, вопросы защиты прав национальных меньшинств, инициативы по обеспечению устойчивого мира, а также перспективы развития двусторонних отношений.

Тарас Качка акцентировал внимание на том, что прямой диалог и сотрудничество между Украиной и Венгрией являются самым эффективным путем для реализации общих интересов двух стран. Он подчеркнул, что интеграция Украины в ЕС будет способствовать укреплению украинско-венгерских отношений и развитию взаимодействия между обществами обеих государств.

Напомним, после звонка президента США Дональда Трампа премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может ослабить свое сопротивление по поводу вступления Украины в Евросоюз.