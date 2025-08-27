Президенты Азербайджана и Армении призвали вручить Трампу Нобелевскую премию мира

Вручение президенту США Дональду Трампу Нобелевской премии мира поддерживают все больше мировых лидеров. Очередными стали Ильхам Алиев и Никол Пашинян.

Президент Азербайджана сказал: «Вместе с армянским коллегой мы номинировали президента Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира».

Добавляется: «Он действительно этого заслуживает. Как я уже говорил в своих комментариях в Вашингтоне, за несколько месяцев он совершил чудо в Африке, в Азии, на Южном Кавказе. И это в его характере. Это его натура. Он хочет мира. Он человек, который совершенно не подпадает под традиционный образ западного лидера».

Ранее Нетаньяху выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира.