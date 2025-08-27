Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > У Путина продолжают юлить по поводу мира в Украине

У Путина продолжают юлить по поводу мира в Украине

Александр Панько
27.08.25 14:24
169
У Путина продолжают юлить по поводу мира в Украине

В Кремле продолжают юлить по поводу мира в Украине. Ряд заявлений сделал пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

Среди прочего, он сказал: «Российская сторона сохраняет свой настрой на урегулирование украинского конфликта предпочтительно мирными политико-дипломатическими средствами. Для этого, безусловно, необходима взаимность со стороны Украины».

Кроме этого указывается: «Мы высоко ценим и также надеемся на то, что будут продолжены миротворческие и посреднические усилия со стороны президента США Дональда Трампа. Мы считаем, что эти усилия очень важны и действительно способны помочь в урегулировании».

При этом добавляется, что работа между Россией и США по вопросу нашей страны «должна вестись в непубличном формате для достижения результата».

Чиновник высказался и о гарантиях безопасности для Украины: «Безусловно, это одна из важнейших тем в контексте усилий по поиску урегулирования. Безусловно, так или иначе, эта тема всегда фигурирует в повестке дня осуществляемых контактов».

Резюмируется: «Руководители переговорных групп находятся в контакте».

Ранее в Кремле резко высказались по поводу возможного присутствия европейских военных в Украине.

Тэги: Украина, Россия, мир, политика, война

Комментарии

Статьи

27.08.25 09:01

Шансы региональных партий в Украине мизерные

Автор: Назар Даниленко

Дайджест

Почему в Украине растет спрос на евро и падает интерес к доллару?
27.08.25 11:07

Почему в Украине растет спрос на евро и падает интерес к доллару?

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
27.08.25 16:41

Китайцы пересадили человеку… свиные легкие

27.08.25 16:25

РФ потеряла 17% мощностей НПЗ, — СМИ

27.08.25 16:11

На австралийских пляжах обнаружили нечто странное

27.08.25 15:32

В ГПСУ разъяснили правила пересечения границы мужчинам 18-22 лет

27.08.25 15:17

Американцы рассказали, кого предпочитают кусать комары

27.08.25 15:07

Президенты Азербайджана и Армении призвали вручить Трампу Нобелевскую премию мира

27.08.25 14:43

Воздушную тревогу в двух областях будут объявлять по-новому

27.08.25 14:03

В лесу на Закарпатье обнаружили кое-что жуткое

27.08.25 13:47

Трамп ввел 50% пошлину на импорт из Индии

27.08.25 15:32

В ГПСУ разъяснили правила пересечения границы мужчинам 18-22 лет

27.08.25 14:43

Воздушную тревогу в двух областях будут объявлять по-новому

27.08.25 12:44

Война в Украине «близка к завершению», — президент Бразилии

27.08.25 11:28

Госдолг Украины вырос на 1,29 млрд долларов

27.08.25 09:38

Зеленский назвал первые страны, с которыми Украина введет множественное гражданство

27.08.25 09:21

Мужчинам до 22 лет разрешили выезд за границу

26.08.25 13:21

В Украину возвращается масочный режим из-за вспышки коронавируса

26.08.25 09:19

В МИД озвучили требования к гарантиям безопасности

25.08.25 13:40

Зеленский заявил о «сюрпризах» для РФ на Донбассе

25.08.25 10:35

Лавров озвучил условия «существования Украины»

21.08.25 13:50

Зеленский дал ответ, откажется ли Украина от членства в НАТО в обмен на гарантии безопасности

22.08.25 15:22

В Полтавской области неожиданно умерла маленькая девочка

21.08.25 10:31

В Киеве задержали матерых домушников

22.08.25 16:10

Завтра в Украине ожидаются опасные погодные условия

21.08.25 15:31

В США мужчина заразился чумой

22.08.25 16:15

Стало известно, как украинские коммунальщики готовятся к осенне-зимнему периоду

22.08.25 12:19

Финны рассказали, когда передадут Украине первую партию БПЛА

21.08.25 14:14

Гидрометцентр сообщил, что скоро Украину накроет непогода

21.08.25 16:03

Австралийский ученый разработал новую модель Вселенной

21.08.25 11:48

Кабмин определил сроки учебного года в школах

Фото и Видео
Долгая прогулка (2025): хоррор по Стивену Кингу напугал зрителей
Долгая прогулка (2025): хоррор по Стивену Кингу напугал зрителей
Долгая прогулка (2025): хоррор по Стивену Кингу напугал зрителей
Долгая прогулка (2025): хоррор по Стивену Кингу напугал зрителей
Сачия Викери: теннисиситка на OnlyFans стала миллионершей
Сачия Викери: теннисиситка на OnlyFans стала миллионершей
Зеленский и Келлог обсудили давление на Россию
Зеленский и Келлог обсудили давление на Россию
В небе над Японией заметили таинственный огненный объект
В небе над Японией заметили таинственный огненный объект
В США эпично перевернулся школьный автобус
В США эпично перевернулся школьный автобус
Зеленский сделал заявление по Курской операции
Зеленский сделал заявление по Курской операции
Появилось видео, как в США лодка врезалась в кита
Появилось видео, как в США лодка врезалась в кита
Аномальные дожди в Пекине привели к многочисленным жертвам
Аномальные дожди в Пекине привели к многочисленным жертвам
Появилось видео взрыва многоэтажного дома в российском Саратове
Появилось видео взрыва многоэтажного дома в российском Саратове
Появилось видео, как в Италии самолет упал прямо на оживленную трассу
Появилось видео, как в Италии самолет упал прямо на оживленную трассу
fraza.com
Новости блогосферы
13.07.25 20:04

Об убийстве российскими агентами полковника СБУ Ивана Воронича
04.07.25 20:47

Почему Европа, США, Россия и Китай заинтересованы в продолжении войны в Украине?
28.06.25 19:15

Иногда кажется, будто Конституцию Украины отменили вообще
30.12.24 20:35

Война скоро не закончится

Опрос

Чего вы ждете от 2025 года?

посмотреть результаты
© 2025 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди