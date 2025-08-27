У Путина продолжают юлить по поводу мира в Украине

В Кремле продолжают юлить по поводу мира в Украине. Ряд заявлений сделал пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

Среди прочего, он сказал: «Российская сторона сохраняет свой настрой на урегулирование украинского конфликта предпочтительно мирными политико-дипломатическими средствами. Для этого, безусловно, необходима взаимность со стороны Украины».

Кроме этого указывается: «Мы высоко ценим и также надеемся на то, что будут продолжены миротворческие и посреднические усилия со стороны президента США Дональда Трампа. Мы считаем, что эти усилия очень важны и действительно способны помочь в урегулировании».

При этом добавляется, что работа между Россией и США по вопросу нашей страны «должна вестись в непубличном формате для достижения результата».

Чиновник высказался и о гарантиях безопасности для Украины: «Безусловно, это одна из важнейших тем в контексте усилий по поиску урегулирования. Безусловно, так или иначе, эта тема всегда фигурирует в повестке дня осуществляемых контактов».

Резюмируется: «Руководители переговорных групп находятся в контакте».

Ранее в Кремле резко высказались по поводу возможного присутствия европейских военных в Украине.