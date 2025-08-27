В лесу на Закарпатье обнаружили кое-что жуткое

В лесу на Закарпатье нашли останки человека. Их обнаружили пограничники отделения пограничной службы Велятино Мукачевского отряда во время патрулирования украинско-румынского участка границы в районе горы Фрасин, информирует Государственная пограничная служба Украины.

Сообщается, что пограничники наткнулись на фрагменты человеческого скелета, который, судя по всему, был поврежден дикими животными.

Указывается, что причину гибели человека будут устанавливать специалисты.

О страшной находке останков пограничники проинформировали сотрудников полиции.

Добавляется, что рядом с человеческими костями были найдены фрагменты одежды, документы, камуфлированный рюкзак и сумку.

Сказано, что документы принадлежали 36-летнему уроженцу Луганской области, которого пограничники задерживали в ноябре 2023-го года. Тогда за попытку незаконно попасть в Румынию Хустский районный суд назначил ему штраф.

Резюмируется, что не так давно человеческий скелет также обнаружили в горах пограничники отдела Шибены в Ивано-Франковской области, но в этом случае никаких документов, которые позволили бы идентифицировать это лицо, не было. По этому факту пограничники также проинформировали сотрудников Национальной полиции.

