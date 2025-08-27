Трамп ввел 50% пошлину на импорт из Индии

Президент США Дональд Трамп подписал решение о введении 50% пошлин на импорт индийских товаров. Цель такого шага — наказание Нью-Дели за продолжение закупок российской нефти, что, по словам Трампа, финансирует войну России против Украины, сообщает Bloomberg.

Новые тарифы начали действовать в ночь на среду, 27 августа, удвоив существующие 25% сборы. Они коснутся более 55% индийского экспорта в США — крупнейшего рынка сбыта для страны.

Фармацевтика и электроника, включая крупные инвестиции Apple в Индии, пока освобождены от ограничений.

Решение Белого дома ухудшает отношения между Вашингтоном и Нью-Дели, которые в последние годы развивали партнерство в противовес Китаю. Индия назвала действия США «несправедливыми и необоснованными» и пообещала продолжать закупки российской нефти.

«Это окажет очень большое влияние на индийских экспортеров, поскольку 50% тарифы не подходят для клиентов», — заявил Исрар Ахмед, директор Farida Shoes Pvt. Ltd., которая более 60% продукции поставляет в США.

В то же время влияние будет ограниченным из-за ориентации экономики на внутренний спрос — частное потребление формирует около 60% ВВП страны.

США являются крупнейшим экспортным рынком для Индии (87,4 млрд долларов в 2024 году), однако это всего лишь 2% от ВВП государства.

