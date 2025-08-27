В британском политикуме появился новый игрок, – The Herald

Бывший лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин, являющийся политиком левого толка, открывает центр своей политической силы «Your Party» («Ваша партия») в Шотландии. Об этом сообщает шотландское издание The Herald.

Сообщается, что Дж. Корбин сделает это вместе со своей союзницей. Так, на открытии, которое состоится в следующем месяце, будет присутствовать бывшая лейбористка и действующая парламентарийка из Южного Ковентри Зара Султан, которая была исключена из рядов партии в 2024 году из-за нарушения партийной дисциплины.

Сообщается, что штаб новой политической силы левоцентристской направленности будет открыт в крупнейшем городе региона - Харвуде. Также партия готовит своих кандидатов на будущие мэрские выборы, которые пройдут в Великобритании в мае 2026 года.