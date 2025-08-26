Мерц предупредил о последствиях срыва встречи Зеленского и Путина

Канцлер Германии Фридрих Мерц прокомментировал возможный срыв встречи президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина. Чиновник на совместной пресс-конференции с канадским премьер-министром Марком Карни рассказал, что будет после этого.

Он сказал: «Мы вместе выразили ожидание, что в течение двух недель состоится встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина. Если такая встреча не состоится, как было согласовано между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, то мяч снова окажется на нашей стороне, я имею в виду европейцев и американцев. Тогда мы снова будем совещаться по этому поводу».

Также добавляется, что при таком раскладе Дональд Трамп предлагал провести трехстороннюю беседу.

Подчеркивается: «Это был бы логичный следующий шаг, который должен был бы последовать, если бы эта фактически согласованная встреча не состоялась в течение двух недель».

Указывается при этом, что если Кремль не согласится на встречу Владимира Путина с Владимиром Зеленским, то потребуется еще большее давление.

Говорится: «На этот случай ЕС разрабатывает дальнейшие санкции. Американский президент также не исключил введения дополнительных штрафных пошлин. Европа и США совместно с Украиной разрабатывают возможные гарантии безопасности. Они прежде всего должны быть направлены на то, чтобы украинская армия была способна защищать страну в долгосрочной перспективе».

