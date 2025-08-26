Тренерский штаб киевского «Динамо» пополнил неожиданный специалист

Тренерский штаб киевского «Динамо» пополнился польским специалистом. 45-летний Мацей Кендзерек будет помогать Александру Шовковскому.

В клубе поведали, что поляк будет исполнять роли тренера-аналитика и эксперта по стандартным положениям.

Что о нем известно?

Мацей Кендзерек обладает тренерской лицензией UEFA Pro Licence и начал свою тренерскую деятельность в 2003-м году. Сперва он работал главным тренером и помощником в командах польской низшей лиги, а в 2016-2020-х годах был ассистентом главного тренера в клубе «Ракув», который за это время завоевал титулы во второй и первой польских лигах.

После этого он в течение сезона занимал должность помощника главного тренера в команде «Арка» (Гдыня) и входил в тренерский состав «Леха» (Познань), с которым стал чемпионом страны.

Последним местом работы специалиста был «Радомяк», где он занимал пост главного тренера.

Также Мацей Кендзерек предоставлял помощь в подготовке молодежной сборной Польши к Евро-2019.

Читайте также материал «Голый пафосный король».