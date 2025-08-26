Все разделы

Во Франции бушует лихорадка чикунгунья

Во Франции бушует лихорадка чикунгунья

Александр Панько
26.08.25 14:21
Во Франции бушует лихорадка чикунгунья

Во Франции растет число людей, которые заразились лихорадкой чикунгунья. Об этом говорят местные врачи.

Сообщается: «Заболеваемость чикунгуньей на европейской территории Франции достигла беспрецедентного уровня. В общей сложности 154 случая местной передачи лихорадки было зафиксировано во Франции в этом году, что стало рекордом».

По словам медиков, ключевым регионом распространения заболевания стал юг страны, однако вирус также был обнаружен в Эльзасе на северо-востоке и в Аквитании на западе.

Справка:

Лихорадка чикунгунья передается через укусы комаров. Инкубационный период длится несколько дней. Она может сопровождаться высокой температурой, сильными болями в суставах, головной болью, сыпью и тошнотой. Увы, но специальных противовирусных препаратов против нее нет.

При этом лечение направлено в основном на облегчение симптомов, включая боль в суставах, с помощью жаропонижающих средств, оптимальных болеутоляющих препаратов и жидкости. В большинстве случаев зараза не приводит к опасным для жизни осложнениям, но она может представлять угрозу для пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом.

Естественными районами распространения болезни считаются тропики Африки, Индии, Юго-Восточной Азии и островов Индийского океана, где сезонные вспышки инфекции фиксируются ежегодно, а также Мексика и Гватемала.

Ранее мы писали, что ВОЗ пугает новым вирусом – его переносят комары.

