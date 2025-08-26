Стало известно, будет ли Украина участвовать в Евровидении-2026

Украина будет принимать участие в международном музыкальном конкурсе Евровидение-2026 – он пройдет в Вене. Об этом информировала глава нашей делегации Оксана Скибинская, которую цитирует «Суспільне».

Говорится, что следующий год будет особенным для конкурса, так как ему исполнится 70 лет.

По ее словам, юбилейное Евровидение обещает масштабные мероприятия и усиленное внимание мировых СМИ.

Сказано: «Для Украины это возможность зазвучать еще громче и вновь подтвердить нашу силу и неповторимость нашей музыкальной ДНК. Юбилейный конкурс, к которому будет приковано внимание мира, как раз лучшая для этого возможность».

Сообщается при этом, что национальный отбор для отечественных артистов обещает немало сюрпризов.

Резюмируется, что детали организаторы будут раскрывать постепенно.

Ранее был назван город, в котором пройдет Евровидение-2026.