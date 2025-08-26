Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 1 077 830 солдат

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на вторник, 26 августа.

Сообщается, что были ликвидированы уже 1 077 830 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 11 134 танка, 23 178 боевых бронированных машин, 31 979 артиллерийских систем, 1 472 РСЗО, 1 211 средств ПВО, 422 самолета, 340 вертолетов, 53 442 БПЛА оперативно-тактического уровня, 3 598 крылатых ракет, 28 кораблей/катеров, одна подлодка, 59 769 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 3 950 единиц специальной техники.

Ранее в МИД озвучили требования к гарантиям безопасности.