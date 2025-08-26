Все разделы

Трамп рассказал, почему Путин не хочет встречаться с Зеленским

Трамп рассказал, почему Путин не хочет встречаться с Зеленским

Агата Кловская
26.08.25 10:29
52
Трамп рассказал, почему Путин не хочет встречаться с Зеленским

Российский диктатор Владимир Путин не хочет встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским, потому что тот ему не нравится. Об этом президент США Дональд Трамп заявил во время общения с журналистами.

«Потому, что он (Зеленский) ему (Путину) не нравится. Он его не любит. У меня есть люди, которые мне не нравятся. Мне не нравится встречаться с ними», — сказал Трамп.

Он добавил, что Зеленский тоже не любит Путина.

Напомним, Трамп обещает очень серьезные последствия для РФ, если Путин не встретится с Зеленским.

Тэги: Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский

22.08.25 17:37

Голый пафосный король

Автор: Андрей Шахов

Бухгалтер обанкротившегося БГ Банк Татьяна Коньколых хочет уйти от ответственности за махинации
25.08.25 17:42

Бухгалтер обанкротившегося БГ Банк Татьяна Коньколых хочет уйти от ответственности за махинации

Автор: «Фраза»

Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
