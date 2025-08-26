Трамп рассказал, почему Путин не хочет встречаться с Зеленским

Российский диктатор Владимир Путин не хочет встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским, потому что тот ему не нравится. Об этом президент США Дональд Трамп заявил во время общения с журналистами.

«Потому, что он (Зеленский) ему (Путину) не нравится. Он его не любит. У меня есть люди, которые мне не нравятся. Мне не нравится встречаться с ними», — сказал Трамп.

Он добавил, что Зеленский тоже не любит Путина.

Напомним, Трамп обещает очень серьезные последствия для РФ, если Путин не встретится с Зеленским.