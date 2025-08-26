Вице-президент США Джей Ди Вэнс ранее в интервью перечислил серию «уступок», которые, по его словам, свидетельствуют о серьезности намерений Кремля прекратить войну в Украине. Однако эти «уступки» скорее мираж, призванный ввести в заблуждение Белый дом, чем реальный компромисс, заявляет издание The Telegraph.

Американский чиновник заверил, что Путин больше не вынашивает своих максималистских военных планов свержения украинского правительства и замены его администрацией, более лояльной Москве. Также Кремль заявил о своей готовности предоставить «гарантии безопасности» для укрепления территориальной целостности Украины в рамках любого послевоенного урегулирования.

Однако на самом деле Путин не отказался внезапно от своего желания свергнуть прозападное правительство Киева и не обрел новой веры в существование Украины как государства. Правда в том, что российский президент может сделать, а что нет, говорится в статье.

Путин отказался от своих первоначальных амбиций по захвату всей Украины, решив вместо этого сосредоточиться на Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях. И этот факт был упущен из виду Вэнсом в его комментарии о возможных уступках.

Второе упущение касается реалий на местах. По оценке Минобороны Великобритании, российским войскам потребуется 4,4 года, чтобы полностью захватить эти четыре области, не говоря уже о новом наступлении на Киев.

«Возникает вопрос, были ли „уступки“, предложенные Путиным на Аляске, искренними, или это был хитро подготовленный ответ, призванный убедить американцев в своей готовности к миру», — подчеркивается в публикации.

Тем не менее, Украина не согласится прекратить войну с Россией, если не будет иметь необходимых гарантий безопасности. Киев не поддерживает идею Путина о том, что он мог бы выступить «гарантом».

«Внезапно заявленные Вэнсом „уступки“ оказались не столько компромиссом, сколько демонстрацией того, что Путину удается водить американцев за нос, продолжая при этом изматывать украинскую оборону», — резюмирует издание.

Напомним, Вэнс сообщил об уступках со стороны России.