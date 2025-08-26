Трамп обещает очень серьезные последствия для РФ, если Путин не встретится с Зеленским

Россия столкнется с серьезными последствиями, если российский диктатор Владимир Путин не согласится на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом президент США Дональд Трамп заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Южной Кореи Ли Чжэ Меном.

«Могут быть очень серьезные последствия. Но посмотрим, что произойдет. Последствия могут быть очень серьезными, потому что это (война в Украине) то, что должно закончиться», — сказал Трамп.

В то же время то, какими могут быть эти последствия, американский президент не уточнил.

Напомним, у Путина открестились от обещания Трампу быстрой встречи с Зеленским.