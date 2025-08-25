Россияне не смогут навязать «марионеток» и поняли, что Украина сохранит целостность, — Вэнс

Россиянам пришлось уступить в некоторых своих требованиях. В частности Кремлю пришлось признать, что РФ не сможет установить в Киеве марионеточный режим, а Украина после войны сохранит территориальную целостность. Об этом вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил в интервью для программы Meet the Press на NBC News.

Вэнс сказал, что россиянам пришлось признать, что они не смогут установить в Киеве марионеточный режим — это было одним из основных требований и главных целей войны Кремля. Также россиянам пришлось смириться с тем, что Украина «будет иметь территориальную целостность».

«Я не говорил, что россияне уступили во всем. Но они уступили в признании того, что Украина будет иметь территориальную целостность после войны. Они признали, что не смогут установить марионеточный режим в Киеве, это было главным требованием в начале», — отметил вице-президент.

Напомним, США подтверждают, что окончательное определение границ Украины будет оставаться в исключительной компетенции ее граждан.