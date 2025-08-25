Президент ответил на запрет на удары вглубь РФ

Президент Владимир Зеленский, во время пресс-конференции с премьер-министром Канады Марком Карни в Киеве, прокомментировал сообщения о том, что Пентагон якобы блокирует применение западного дальнобойного оружия по территории России.

Так, глава государства, отвечая на вопрос о том, что США якобы отменили свое разрешение на удары по глубине России западным оружием, заявил, что Украина в последнее время использует собственное оружие для ударов по России и не консультируется с Вашингтоном по этому вопросу.

Напомним, Зеленский заявил о «сюрпризах» для РФ на Донбассе.