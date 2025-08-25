Все разделы

Новости > Зеленский заявил о «сюрпризах» для РФ на Донбассе

Зеленский заявил о «сюрпризах» для РФ на Донбассе

Александр Панько
25.08.25 13:40
281
Зеленский заявил о «сюрпризах» для РФ на Донбассе

На Донбассе украинские защитники достигли положительных результатов. Впереди российских оккупантов ждут неприятные «сюрпризы». Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции.

Президент заявил, что украинские силы имеют очень положительные результаты на Донбассе и готовят для российских войск неприятные сюрпризы.

«Сегодня у нас есть, я считаю, очень-очень положительные результаты на Донбассе. Хорошие сюрпризы для „русских“. Я думаю, что главком позже сообщит все детали», — подчеркнул президент.

Напомним, за минувшие сутки произошло 159 боевых столкновений.

Тэги: Донбасс, Владимир Зеленский

fraza.com
