В Смеле мужчина погиб после мобилизации

В Смеле (Черкасская область) произошел трагический инцидент. О нем поведали в местном ТЦК.

Сообщается, что погиб мужчина из Кропивницкого.

Информируется следующее: «22 августасо сборного пункта Черкасского РТЦК и СП была отправлена команда военнообязанных в один из учебных центров ВСУ. Во время движения автомобиля по городу Смела, военнообязанный солдат запаса Кушнир Евгений Михайлович, перескочив через ряд сидений автомобиля, самовольно открыл боковые двери и на ходу выскочил на проезжую часть дороги, в результате чего получил множественные травмы».

Добавляется: «Военнослужащие ТЦК и СП немедленно остановили транспортное средство, оказали гражданину первичную медицинскую помощь и вызвали карету скорой. Одновременно прибыл наряд полиции. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение».

Увы, от полученных травм мужчина умер.

Полиция уже начала расследование по данному факту.

Ранее в Минобороны оценили ход мобилизации.