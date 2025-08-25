Стало известно, какие беды натворила непогода в Украине

Накануне в Украине бушевала непогода. В «Укрэнерго» поведали о ее последствиях.

Сказано, что из-за неблагоприятных погодных условий (грозы и сильные порывы ветра) на утро понедельника, 25 августа, были полностью или частично обесточены 28 населенных пунктов в четырех областях нашей страны.

Добавляется, что сейчас бригады облэнерго осуществляют аварийно-восстановительные работы на поврежденных линиях.

Прогнозируется, что все обесточенные абоненты запитают до конца текущих суток.

Кроме этого информируется, что потребление электроэнергии в целом снизилось, и на сегодняшнее утром оно было на 11,6% ниже, чем было в то же время предыдущего рабочего дня, в пятницу. Это объясняется значительным снижением температуры воздуха на всей территории Украины и установлением ясной погоды во всех регионах, кроме части восточных и северных областей, что обусловливает высокую эффективность работы бытовых солнечных электростанций и соответствующее уменьшение энергопотребления из общей сети.

Сообщается, что суточный максимум потребления в воскресенье, 24 августа, из-за похолодания тоже был ниже, чем неделю назад, 17 августа, на 3,7%.

Резюмируется: «Учитывая погодные условия, сегодня целесообразно перенести активное энергопотребление на период наиболее продуктивной работы солнечных электростанций. Пожалуйста, пользуйтесь мощными электроприборами с 10-00 до 16-00».

Ранее непогода потрепала Полтавскую область.