Путин собрал тайное совещание после попытки запуска «Буревестника», — СМИ

Российский диктатор Владимир Путин провел тайное совещание в Сарове — центре российской ядерной промышленности и «родине» первой советской атомной бомбы. Об этом сообщил журналист кремлевского «Коммерсанта» Андрей Колесников, который сопровождал Путина.

На совещании говорилось об испытании ракеты с ядерным двигателем «Буревестник», создание которой Путин анонсировал в 2018 году. Обсуждался вопрос, можно ли будет поставить эту ракету на вооружение в 2025 году.

Тайное совещание состоялось через несколько дней после того, как на острове Новая Земля должны были пройти испытания «Буревестника». Об этом с помощью спутниковых снимков предупреждали эксперты по ядерному оружию — Декер Эвелет из аналитической компании CNA и Ганс Кристиансен, директор Nuclear Information Project. Будущий запуск подтвердило и агентство Reuters со ссылкой на источник в разведке одной из западных стран.

Испытания были запланированы на период с 9 по 22 августа.

Однако пока неизвестно, чем закончился тест на полигоне.

«Возможно, ракета полетела; возможно, тест провалился, а возможно, они просто сдались», — отметил Джеффри Льюис из Калифорнийского института международных исследований Миддлбери.

Новое испытание «Буревестника» было запланировано задолго до объявления о встрече лидеров США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина, которая должна состояться 15 августа на Аляске. При этом они считают, что Путин, зная о наблюдении американских разведывательных спутников, мог приостановить подготовку к запуску ракеты, чтобы продемонстрировать готовность завершить войну в Украине и возобновить переговоры о контроле над вооружениями с США.

В то же время, по их словам, разработка новой межконтинентальной ракеты приобрела большее значение для РФ после того, как Трамп заявил о намерении создать американскую противоракетную систему Золотой купол.

По данным аналитического центра Nuclear Threat Initiative, с 2017 по 2019 годы Россия провела не менее 13 испытаний Буревестника, но только два из них оказались «частично успешными». В октябре 2023 года Путин заявлял, что в России провели «последнее успешное испытание» ракеты.

Напомним, в РФ во время испытаний взорвалась межконтинентальная ракета «Сармат».