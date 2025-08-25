Вэнс сообщил об уступках со стороны России

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Россия впервые за время полномасштабной войны пошла на существенные уступки, признав невозможность установления марионеточного режима в Украине и необходимость сохранения её территориальной целостности. Об этом он заявил в интервью NBC News.

«Я думаю, что россияне впервые за 3,5 года этого конфликта пошли на значительные уступки президенту Трампу. Они действительно проявили готовность быть гибкими по некоторым своим основным требованиям. Они говорили о том, что необходимо для окончания войны», — отметил Вэнс.

По его убеждению, россияне признали невозможность установления марионеточного режима в Киеве.

«Я не говорил, что россияне уступили во всём. Тем не менее, они уступили в признании того, что Украина будет иметь территориальную целостность после войны. Они признали, что не смогут установить марионеточный режим в Киеве, это было главным требованием в начале», — пояснил вице-президент.

Вместе с тем, он подчеркнул, что именно украинцы будут решать, какими будут территориальные границы их страны. И добавил, что в администрации президента Трампа «увидели значительные уступки с обеих сторон».

«Если посмотреть на поведение россиян, то они не хотят прекращения огня. И этому есть сложные причины. Мы, конечно, настаивали на прекращении огня, но, опять же, мы не контролируем действия России, иначе война закончилась бы 7 месяцев назад», — отметил Вэнс.

Тем не менее, заверил, что президент США «имеет много козырей, чтобы оказывать давление и попытаться положить конец этому конфликту, и именно это мы и будем делать».

Напомним, у Трампа назвали новые возможные сроки завершения войны в Украине.