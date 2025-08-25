Канада передаст Украине оружие на $700 млн

Уже в сентябре Украина получит от Канады вооружение на 1 млрд канадских долларов (более $700 млн). Об этом объявил премьер-министр Канады Марк Карни во время выступления на торжествах по случаю Дня Независимости Украины в Киеве в воскресенье, 24 августа.

«На саммите G7 в июне Канада пообещала дополнительную военную помощь на 2 млрд долларов (канадских) . Сегодня я с гордостью объявляю, что более 1 миллиарда из этой суммы будет направлено на усиление вашего арсенала вооружения путем поставки дронов, боеприпасов и бронетехники, которые поступят уже в следующем месяце», — заявил он.

Карни добавил, что Канада предоставит десятки миллионов канадских долларов на экстренную медицинскую помощь, создание бомбоубежищ, а также на укрепление местной демократии в Украине, в том числе за счет помощи в противодействии кибератакам.

«Как сопредседатель Международной коалиции по возвращению украинских детей Канада усилит сотрудничество с Украиной, европейскими партнерами и Соединенными Штатами, чтобы обеспечить немедленное и безусловное возвращение украинских детей», — добавил Карни.

Напомним, Украина и Канада подписали план действий по сделке о безопасности.