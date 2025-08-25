Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Канада передаст Украине оружие на $700 млн

Канада передаст Украине оружие на $700 млн

Александр Панько
25.08.25 10:49
118
Канада передаст Украине оружие на $700 млн

Уже в сентябре Украина получит от Канады вооружение на 1 млрд канадских долларов (более $700 млн). Об этом объявил премьер-министр Канады Марк Карни во время выступления на торжествах по случаю Дня Независимости Украины в Киеве в воскресенье, 24 августа.

«На саммите G7 в июне Канада пообещала дополнительную военную помощь на 2 млрд долларов (канадских) . Сегодня я с гордостью объявляю, что более 1 миллиарда из этой суммы будет направлено на усиление вашего арсенала вооружения путем поставки дронов, боеприпасов и бронетехники, которые поступят уже в следующем месяце», — заявил он.

Карни добавил, что Канада предоставит десятки миллионов канадских долларов на экстренную медицинскую помощь, создание бомбоубежищ, а также на укрепление местной демократии в Украине, в том числе за счет помощи в противодействии кибератакам.

«Как сопредседатель Международной коалиции по возвращению украинских детей Канада усилит сотрудничество с Украиной, европейскими партнерами и Соединенными Штатами, чтобы обеспечить немедленное и безусловное возвращение украинских детей», — добавил Карни.

Напомним, Украина и Канада подписали план действий по сделке о безопасности.

Тэги: Украина, Канада, военная помощь

Комментарии

Статьи

22.08.25 17:37

Голый пафосный король

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Starlink в смартфоне: как подключить телефон к космосу
23.08.25 19:45

Starlink в смартфоне: как подключить телефон к космосу

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
25.08.25 12:02

В Смеле мужчина погиб после мобилизации

25.08.25 12:00

Китай информировал, отправит ли своих солдат в Украину

25.08.25 11:40

Стало известно, какие беды натворила непогода в Украине

25.08.25 11:40

Путин собрал тайное совещание после попытки запуска «Буревестника», — СМИ

25.08.25 11:19

Вэнс сообщил об уступках со стороны России

25.08.25 11:17

Украина и Литва будут вместе производить дальнобойные БПЛА

25.08.25 11:10

Во Львове зафиксировали странный температурный рекорд

25.08.25 10:35

Лавров озвучил условия «существования Украины»

25.08.25 10:35

Лукашенко пообещал обнародовать свои анализы

25.08.25 10:35

Лавров озвучил условия «существования Украины»

25.08.25 09:44

Украина и Канада подписали план действий по сделке о безопасности

25.08.25 09:22

У Трампа назвали новые возможные сроки завершения войны в Украине

22.08.25 10:46

Трамп назвал очередной «дедлайн» по восстановлению мира в Украине

22.08.25 09:51

Путин сузил требования к Украине, — СМИ

21.08.25 13:50

Зеленский дал ответ, откажется ли Украина от членства в НАТО в обмен на гарантии безопасности

21.08.25 12:08

Зеленский рассказал, как готовится ко встрече с Путиным

21.08.25 11:48

Кабмин определил сроки учебного года в школах

21.08.25 11:19

Зеленский рассказал о ситуации на фронте

21.08.25 09:23

Украинская ПВО уничтожила 546 вражеских дронов, «Кинджал» и 30 ракет

20.08.25 08:32

Стало известно, чем пожертвовал Трамп ради Украины

20.08.25 08:40

Трамп оптимистично высказался по поводу мира в Украине

18.08.25 15:30

Стало известно, как изменилось мнение американцев о Трампе после его встречи с Путиным

19.08.25 11:11

Зеленский заявил о шансе на реальный мир

20.08.25 10:36

Трамп заявил, что мир в Украине… поможет ему попасть в рай

18.08.25 13:49

Россия готовит наступление на Запорожье, — Сырский

21.08.25 13:50

Зеленский дал ответ, откажется ли Украина от членства в НАТО в обмен на гарантии безопасности

18.08.25 12:21

В одной из больниц Киева после анестезии умерла маленькая девочка

18.08.25 13:04

Во Львовской области вновь отравились дети

19.08.25 13:54

Озвучена текущая ситуация с коронавирусом в Украине

Фото и Видео
В небе над Японией заметили таинственный огненный объект
В небе над Японией заметили таинственный огненный объект
В небе над Японией заметили таинственный огненный объект
В небе над Японией заметили таинственный огненный объект
В США эпично перевернулся школьный автобус
В США эпично перевернулся школьный автобус
Зеленский сделал заявление по Курской операции
Зеленский сделал заявление по Курской операции
Появилось видео, как в США лодка врезалась в кита
Появилось видео, как в США лодка врезалась в кита
Аномальные дожди в Пекине привели к многочисленным жертвам
Аномальные дожди в Пекине привели к многочисленным жертвам
Появилось видео взрыва многоэтажного дома в российском Саратове
Появилось видео взрыва многоэтажного дома в российском Саратове
Появилось видео, как в Италии самолет упал прямо на оживленную трассу
Появилось видео, как в Италии самолет упал прямо на оживленную трассу
Зеленский озвучил дату новых переговоров с Россией в Стамбуле
Зеленский озвучил дату новых переговоров с Россией в Стамбуле
Трагедия в Ираке: десятки людей заживо сгорели в гипермаркете
Трагедия в Ираке: десятки людей заживо сгорели в гипермаркете
Эпичное извержение вулкана в Исландии попало на видео
Эпичное извержение вулкана в Исландии попало на видео
fraza.com
Новости блогосферы
13.07.25 20:04

Об убийстве российскими агентами полковника СБУ Ивана Воронича
04.07.25 20:47

Почему Европа, США, Россия и Китай заинтересованы в продолжении войны в Украине?
28.06.25 19:15

Иногда кажется, будто Конституцию Украины отменили вообще
30.12.24 20:35

Война скоро не закончится

Опрос

Чего вы ждете от 2025 года?

посмотреть результаты
© 2025 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди