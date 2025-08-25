Все разделы

Новости > Лавров озвучил условия «существования Украины»

Лавров озвучил условия «существования Украины»

Александр Панько
25.08.25 10:35
150
Лавров озвучил условия «существования Украины»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Украина может «существовать» только в том случае, если «отпустит» территории, незаконно оккупированные Россией. Об этом он сообщил в интервью телеканалу NBC.

Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщало, что именно это требование Владимир Путин выдвинул как условие для прекращения войны.

«Украина имеет право на существование при условии, что отпустит людей. Людей, которых они называют „террористами“, которые на нескольких референдумах в Новороссии, на Донбассе, в Крыму решили, что они принадлежат к русской культуре», — сказал Лавров.

Он также пожаловался, что украинская власть якобы поставила себе цель «уничтожить всё русское».

Кроме того, Лавров заявил, что любые гарантии безопасности для Украины должны учитывать «базовые интересы России».

«Напомню вам, что украинскую сторону в апреле 2022 года устраивало подать документ, который мог бы положить конец этой войне. Он начинался с заявления о том, что Украина будет нейтральным, внеблоковым и безъядерным государством», — отметил российский министр.

В этом же интервью глава МИД РФ назвал Владимира Зеленского «де-факто главой режима», однако поставил под сомнение его легитимность. По версии Лаврова, «согласно Конституции Украины», полномочия Зеленского как президента уже закончились. В то же время он добавил, что Путин «готов к встрече» с украинским лидером, но для подписания документов нужно «чёткое понимание, что подпись поставит легитимное лицо».

Напомним, заявление Лаврова сорвало переговоры между Россией и США.

