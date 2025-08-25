Украина и Литва будут вместе производить дальнобойные БПЛА

Украина и Литва договорились о новом военном сотрудничестве. Страны будут совместно производить оборонную продукцию для укрепления безопасности.

Об этом сообщил министр обороны нашей страны Денис Шмыгаль.

По его словам, особое внимание будет уделяться созданию дальнобойных БПЛА и запуску совместных производств.

Указывается, что соответствующее письмо о намерениях подписали в Киеве вместе с министром национальной обороны Литвы Довиле Шакалене.

Информируется, что данный документ открывает возможности для запуска совместных предприятий, развития украинских компаний в Литве и обмена технологиями.

Добавляется, что Литва продолжит направлять 0,25% своего ВВП на военную помощь Украине до 2027-го года, что является сильным сигналом долговременной поддержки украинских воинов.

Резюмируется, что в рамках договоренностей стороны сосредоточились на привлечении дополнительного финансирования для закупки вооружения и развития украинской оборонной промышленности.

