Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Украина и Литва будут вместе производить дальнобойные БПЛА

Украина и Литва будут вместе производить дальнобойные БПЛА

Агата Кловская
25.08.25 11:17
101
Украина и Литва будут вместе производить дальнобойные БПЛА

Украина и Литва договорились о новом военном сотрудничестве. Страны будут совместно производить оборонную продукцию для укрепления безопасности.

Об этом сообщил министр обороны нашей страны Денис Шмыгаль.

По его словам, особое внимание будет уделяться созданию дальнобойных БПЛА и запуску совместных производств.

Указывается, что соответствующее письмо о намерениях подписали в Киеве вместе с министром национальной обороны Литвы Довиле Шакалене.

Информируется, что данный документ открывает возможности для запуска совместных предприятий, развития украинских компаний в Литве и обмена технологиями.

Добавляется, что Литва продолжит направлять 0,25% своего ВВП на военную помощь Украине до 2027-го года, что является сильным сигналом долговременной поддержки украинских воинов.

Резюмируется, что в рамках договоренностей стороны сосредоточились на привлечении дополнительного финансирования для закупки вооружения и развития украинской оборонной промышленности.

Ранее у Трампа назвали новые возможные сроки завершения войны в Украине.

Тэги: Украина, общество, мир, война, Литва, БПЛА

Комментарии

Статьи

22.08.25 17:37

Голый пафосный король

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Starlink в смартфоне: как подключить телефон к космосу
23.08.25 19:45

Starlink в смартфоне: как подключить телефон к космосу

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
25.08.25 12:02

В Смеле мужчина погиб после мобилизации

25.08.25 12:00

Китай информировал, отправит ли своих солдат в Украину

25.08.25 11:40

Стало известно, какие беды натворила непогода в Украине

25.08.25 11:40

Путин собрал тайное совещание после попытки запуска «Буревестника», — СМИ

25.08.25 11:19

Вэнс сообщил об уступках со стороны России

25.08.25 11:10

Во Львове зафиксировали странный температурный рекорд

25.08.25 10:49

Канада передаст Украине оружие на $700 млн

25.08.25 10:35

Лавров озвучил условия «существования Украины»

25.08.25 10:35

Лукашенко пообещал обнародовать свои анализы

25.08.25 10:35

Лавров озвучил условия «существования Украины»

25.08.25 09:44

Украина и Канада подписали план действий по сделке о безопасности

25.08.25 09:22

У Трампа назвали новые возможные сроки завершения войны в Украине

22.08.25 10:46

Трамп назвал очередной «дедлайн» по восстановлению мира в Украине

22.08.25 09:51

Путин сузил требования к Украине, — СМИ

21.08.25 13:50

Зеленский дал ответ, откажется ли Украина от членства в НАТО в обмен на гарантии безопасности

21.08.25 12:08

Зеленский рассказал, как готовится ко встрече с Путиным

21.08.25 11:48

Кабмин определил сроки учебного года в школах

21.08.25 11:19

Зеленский рассказал о ситуации на фронте

21.08.25 09:23

Украинская ПВО уничтожила 546 вражеских дронов, «Кинджал» и 30 ракет

20.08.25 08:32

Стало известно, чем пожертвовал Трамп ради Украины

20.08.25 08:40

Трамп оптимистично высказался по поводу мира в Украине

18.08.25 15:30

Стало известно, как изменилось мнение американцев о Трампе после его встречи с Путиным

19.08.25 11:11

Зеленский заявил о шансе на реальный мир

20.08.25 10:36

Трамп заявил, что мир в Украине… поможет ему попасть в рай

18.08.25 13:49

Россия готовит наступление на Запорожье, — Сырский

21.08.25 13:50

Зеленский дал ответ, откажется ли Украина от членства в НАТО в обмен на гарантии безопасности

18.08.25 12:21

В одной из больниц Киева после анестезии умерла маленькая девочка

18.08.25 13:04

Во Львовской области вновь отравились дети

19.08.25 13:54

Озвучена текущая ситуация с коронавирусом в Украине

Фото и Видео
В небе над Японией заметили таинственный огненный объект
В небе над Японией заметили таинственный огненный объект
В небе над Японией заметили таинственный огненный объект
В небе над Японией заметили таинственный огненный объект
В США эпично перевернулся школьный автобус
В США эпично перевернулся школьный автобус
Зеленский сделал заявление по Курской операции
Зеленский сделал заявление по Курской операции
Появилось видео, как в США лодка врезалась в кита
Появилось видео, как в США лодка врезалась в кита
Аномальные дожди в Пекине привели к многочисленным жертвам
Аномальные дожди в Пекине привели к многочисленным жертвам
Появилось видео взрыва многоэтажного дома в российском Саратове
Появилось видео взрыва многоэтажного дома в российском Саратове
Появилось видео, как в Италии самолет упал прямо на оживленную трассу
Появилось видео, как в Италии самолет упал прямо на оживленную трассу
Зеленский озвучил дату новых переговоров с Россией в Стамбуле
Зеленский озвучил дату новых переговоров с Россией в Стамбуле
Трагедия в Ираке: десятки людей заживо сгорели в гипермаркете
Трагедия в Ираке: десятки людей заживо сгорели в гипермаркете
Эпичное извержение вулкана в Исландии попало на видео
Эпичное извержение вулкана в Исландии попало на видео
fraza.com
Новости блогосферы
13.07.25 20:04

Об убийстве российскими агентами полковника СБУ Ивана Воронича
04.07.25 20:47

Почему Европа, США, Россия и Китай заинтересованы в продолжении войны в Украине?
28.06.25 19:15

Иногда кажется, будто Конституцию Украины отменили вообще
30.12.24 20:35

Война скоро не закончится

Опрос

Чего вы ждете от 2025 года?

посмотреть результаты
© 2025 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди