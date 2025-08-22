В ООН сделали ряд заявлений по поводу голода в Секторе Газа

В ООН бьют тревогу из-за голода в Секторе Газа. Было озвучено ряд заявдлений.

Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи Том Флетчер сказал: «Этот голод можно было бы предотвратить, если бы нам разрешили. Но продовольствие скапливается на границах из-за систематического препятствования Израиля. Это голод в нескольких сотнях метров от продовольствия».

Добавляется: «Некоторые израильские лидеры используют голод как инструмент войны».

В то же время, Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных наций информирует: «Более полумиллиона человек в Секторе Газа оказались в ловушке голода, характеризующегося повсеместным недоеданием, нищетой и смертями, которые можно было бы предотвратить».

Прогнозируется, что согласно оценке, к концу сентября более 640 тысяч человек там столкнутся с катастрофическим уровнем нехватки продовольствия, классифицируемым ООН как высшая, пятая фаза по ККС. Еще 1,14 миллиона человек на этой территории окажутся в состоянии чрезвычайной ситуации, а еще 396 тысяч – в состоянии кризиса.

Официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Джереми Лоренс подчеркнул: «Этот голод – прямое следствие сознательных действий Израиля. Использование голода как инструмента войны – это военное преступление. Власти Израиля должны принять немедленные действия для прекращения голода в секторе Газа, дать допуск всей гуманитарной помощи».

