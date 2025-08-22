Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Саммит на Аляске стал «большой аферой» Путина, — WSJ

Саммит на Аляске стал «большой аферой» Путина, — WSJ

Агата Кловская
22.08.25 14:54
190
Саммит на Аляске стал «большой аферой» Путина, — WSJ

Несмотря на саммит Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске, а также последующие встречи европейских лидеров в Белом доме, прогресса в прекращении войны России против Украины нет. Кремль продолжает военные атаки, тогда как правитель РФ снова демонстрирует отсутствие серьезного интереса к договоренностям, пишет The Wall Street Journal.

На этой неделе Трамп заявил, что Путин якобы хочет мира и готов к встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. В то же время официальная Москва демонстрирует обратное. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров уже выдвинул условия, которые фактически блокируют возможность переговоров, в частности требование включить Россию и Китай в систему «гарантий безопасности». Зато Путин приказывает продолжать атаки на мирные города Украины.

«Это не поведение человека, заинтересованного в мире», — отмечает издание, подчеркивая, что российские удары беспилотниками и ракетами только усилились, в том числе и по целям далеко от фронта.

Трамп критиковал подход своего предшественника Джо Байдена по войне в Украине. Впрочем, как отмечает WSJ, нынешний президент США также до сих пор не готов предоставить Украине все необходимые дальнобойные средства и открыть настоящий арсенал оружия. Высокопоставленный чиновник Пентагона Элбридж Колби прямо сказал европейским партнерам, что роль США в гарантиях безопасности будет минимальной.

Аналитики считают, что без более жестких шагов Трампа — от вторичных санкций против покупателей российской нефти до конфискации замороженных резервов Москвы — Путин и дальше будет чувствовать безнаказанность.

Напомним, 15 августа Трамп и Путин встретились на Аляске.

Тэги: США, Владимир Путин, Россия, саммит, Аляска, афера

Комментарии

Статьи

22.08.25 17:37

Голый пафосный король

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Перевод денег: что нельзя писать в сообщениях, чтобы не заблокировали банковскую карту
28.06.25 18:59

Перевод денег: что нельзя писать в сообщениях, чтобы не заблокировали банковскую карту

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
22.08.25 16:37

В Германии нашли останки морского монстра возрастом 183 миллиона лет

22.08.25 16:15

Стало известно, как украинские коммунальщики готовятся к осенне-зимнему периоду

22.08.25 16:10

Завтра в Украине ожидаются опасные погодные условия

22.08.25 15:42

В Польше нашли самую древнюю в мире капсулу времени

22.08.25 15:22

В Полтавской области неожиданно умерла маленькая девочка

22.08.25 14:27

В ООН сделали ряд заявлений по поводу голода в Секторе Газа

22.08.25 14:23

Рубио призвал Европу взять основную роль в гарантиях безопасности Украине, — CNN

22.08.25 14:18

Выходные в Украине будут дождливыми и прохладными

22.08.25 13:34

Путин приказал учить россиян сбивать дроны из охотничьих ружей

22.08.25 10:46

Трамп назвал очередной «дедлайн» по восстановлению мира в Украине

22.08.25 09:51

Путин сузил требования к Украине, — СМИ

21.08.25 13:50

Зеленский дал ответ, откажется ли Украина от членства в НАТО в обмен на гарантии безопасности

21.08.25 12:08

Зеленский рассказал, как готовится ко встрече с Путиным

21.08.25 11:48

Кабмин определил сроки учебного года в школах

21.08.25 11:19

Зеленский рассказал о ситуации на фронте

21.08.25 09:23

Украинская ПВО уничтожила 546 вражеских дронов, «Кинджал» и 30 ракет

20.08.25 14:37

Стало известно, сколько стран готовы отправить свои войска в Украину после войны

20.08.25 12:18

Названы расходы Украины на оборону с начала года

20.08.25 10:49

Трамп объяснил роль США в вопросе гарантий для Украины

16.08.25 03:02

Трамп сделал ряд заявлений по поводу Украины после встречи с Путиным

16.08.25 02:52

Путин сделал ряд заявлений после встречи с Трампом

15.08.25 23:13

Трамп сделал резонансное заявление по поводу войны в Украине

15.08.25 22:29

Трамп и Путин встретились на Аляске

20.08.25 08:32

Стало известно, чем пожертвовал Трамп ради Украины

20.08.25 08:40

Трамп оптимистично высказался по поводу мира в Украине

18.08.25 15:30

Стало известно, как изменилось мнение американцев о Трампе после его встречи с Путиным

16.08.25 02:30

Трамп срочно позвонил Зеленскому

15.08.25 23:19

Трамп и Путин включили «режим тишины»

15.08.25 19:14

Лукашенко пригласил Трампа в Минск – тот якобы согласился

Фото и Видео
В небе над Японией заметили таинственный огненный объект
В небе над Японией заметили таинственный огненный объект
В небе над Японией заметили таинственный огненный объект
В небе над Японией заметили таинственный огненный объект
В США эпично перевернулся школьный автобус
В США эпично перевернулся школьный автобус
Зеленский сделал заявление по Курской операции
Зеленский сделал заявление по Курской операции
Появилось видео, как в США лодка врезалась в кита
Появилось видео, как в США лодка врезалась в кита
Аномальные дожди в Пекине привели к многочисленным жертвам
Аномальные дожди в Пекине привели к многочисленным жертвам
Появилось видео взрыва многоэтажного дома в российском Саратове
Появилось видео взрыва многоэтажного дома в российском Саратове
Появилось видео, как в Италии самолет упал прямо на оживленную трассу
Появилось видео, как в Италии самолет упал прямо на оживленную трассу
Зеленский озвучил дату новых переговоров с Россией в Стамбуле
Зеленский озвучил дату новых переговоров с Россией в Стамбуле
Трагедия в Ираке: десятки людей заживо сгорели в гипермаркете
Трагедия в Ираке: десятки людей заживо сгорели в гипермаркете
Эпичное извержение вулкана в Исландии попало на видео
Эпичное извержение вулкана в Исландии попало на видео
fraza.com
Новости блогосферы
13.07.25 20:04

Об убийстве российскими агентами полковника СБУ Ивана Воронича
04.07.25 20:47

Почему Европа, США, Россия и Китай заинтересованы в продолжении войны в Украине?
28.06.25 19:15

Иногда кажется, будто Конституцию Украины отменили вообще
30.12.24 20:35

Война скоро не закончится

Опрос

Чего вы ждете от 2025 года?

посмотреть результаты
© 2025 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди