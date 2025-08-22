Медик поведала о небывалой пользе арбуза

Российский врач Зарема Тен поведала о небывалой пользе арбуза. Стало известно, почему стоит включить его в свой рацион питания.

Она сказала: «Арбуз богат ликопином, именно этот мощный антиоксидант придает мякоти красный цвет. Ликопин защищает клетки от повреждений свободными радикалами, снижает риск сердечнососудистых заболеваний, может снижать риск некоторых видов рака, особенно простаты, защищает кожу от УФ-повреждения изнутри».

Напоминается, что арбуз на 90% состоит из воды, из-за чего прекрасно утоляет жажду и помогает восполнить потерю жидкости в жару, при физических нагрузках или легком недомогании.

Резюмируется: «Арбуз содержит важные витамины и микроэлементы. Витамин С укрепляет иммунитет, участвует в синтезе коллагена. Витамин А (бета-каротин) важен для зрения, здоровья кожи и иммунитета. Калий – ключевой минерал для работы сердца, нервной системы и баланса жидкости. Магний участвует в сотнях реакций организма, включая работу мышц и нервов».

