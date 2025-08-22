Трамп приписал себе еще одну победу

Президент США Дональд Трамп решил приписать себе еще одну победу. Американский лидер заявил, что спас Вашингтон.

До этого политик объявил ряд шагов со стороны федеральных властей, направленных на борьбу с преступностью в столице страны. Так, он перевел вашингтонскую полицию под прямой контроль федерального правительства. Также глава государства направил национальную гвардию в Вашингтон и пригрозил послать в столицу вооруженные силы, если в этом возникнет необходимость.

Теперь же в социальной сети Truth Social Дональд Трамп написал: «Вашингтон, округ Колумбия, снова в безопасности! Толпы возвращаются, настроение приподнято, а наша национальная гвардия и полиция округа Колумбия прекрасно делают свою работу. Как бы плохо это ни звучало, на этой неделе впервые за всю историю не было убийств».

При этом он призвал мэра Вашингтона Мюриэль Боузер «немедленно прекратить предоставлять ложные и крайне неточные данные о преступности», пригрозив, что, иначе «произойдут плохие вещи, включая полный перевод города под федеральное управление».

