Финны рассказали, когда передадут Украине первую партию БПЛА

В ближайшие месяцы Финляндия передаст Украине первую партию дронов. Сделает это местная оборонная компания Summa Defence.

Там информировали: «Новые производственные мощности компании Summa Drones запущены в эксплуатацию на юге Финляндии, и уже идет производство первой тестовой партии совместно с нашим украинским партнёром. Мы ожидаем, что первые производственные партии будут завершены и поставки начнутся во второй половине года».

Стоит напомнить, что ранее сообщалось о планах создать дочернюю компанию Summa Drones, которая, в свою очередь, создаст совместное предприятие в Финляндии с украинскими партнерами, контрольный пакет акций будет принадлежать Summa Drones.

Добавим, что в число украинских компаний, производящих дроны, войдут Kort, Elf Systems, Skyassist и MPS Development.

Ранее мы писали, что Финляндия таки может отправить своих солдат в Украину.