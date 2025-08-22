Путин приказал учить россиян сбивать дроны из охотничьих ружей

Российский диктатор Владимир Путин подписал приказ для министерства обороны РФ, в котором идет речь о подготовке военных и гражданских добровольцев на курсах по уничтожению дронов из гладкоствольного вооружения. Об этом сообщают российские пропагандисты из ТАСС.

Отмечается, что военных и добровольцев из числа «гражданского населения» России будут учить сбивать дроны, используя гладкоствольное оружие. В том числе имеются в виду ружья различных типов — полуавтоматические, одно- и многоствольные охотничьи (два и три ствола), помповые дробовики и дробовики со сменными стволами.

Также в приказе Путина сказано о необходимости принять меры для сокращения сроков поставки на фронт в Украине маскировочных сеток, а также оснастить автомобили, которые якобы предназначены для «эвакуации раненых», средствами для защиты от дронов.

Напомним, РФ готовит детей к войне дронов.